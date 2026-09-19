Obří kamenné koule nikdo nedokáže vysvětlit úplně jistě. Kostarika má vlastní záhadu

Když v roce 1940 dělníci na banánové plantáži v jižní Kostarice odstranili vegetaci, narazili na dokonale kulaté kameny. Některé měly průměr sotva metr, jiné přesahovaly dva a půl metru a vážily přes dvacet tun. Během následujících desetiletí jich bylo evidováno přes čtyři sta. Část skončila jako dekorace v parcích, na dvorech firem, před školami. Většina ztratila to nejcennější, svou původní polohu. A právě v tom spočívá skutečná záhada: nejde o to, kdo koule vytvořil, ale o to, kolik informací zmizelo ve chvíli, kdy byly vytrženy z kontextu, ve kterém měly smysl.
Čtyři lokality, čtyři odlišné příběhy
UNESCO zapsalo v roce 2014 na seznam světového dědictví čtyři archeologické lokality v deltě Diquís: Finca 6, Batambal, El Silencio a Grijalba-2. Nejde přitom o izolované „záhadné objekty“, ale o součásti komplexních předkolumbovských náčelnických sídel z období 500–1500 n. l. Koule stály vedle mohyl, dlážděných ploch, ramp a pohřebišť. Tvořily součást architektury moci.
Každá lokalita vypadá jinak. Finca 6 uchovává pět koulí in situ ve dvou východozápadních liniích, další leží u ramp mohyl. Batambal má čtyři menší koule o průměru 0,7 až 0,95 metru, dvě z nich rozpůlené. El Silencio se pyšní největší evidovanou koulí; UNESCO uvádí průměr 2,57 metru, novější materiály Národního muzea Kostariky pracují s číslem 2,66 metru a hmotností kolem 24 tun. Rozdíl pravděpodobně vychází z toho, že novější měření přineslo jiný údaj než starší nominační spis. A Grijalba-2? Jediná částečně pohřbená koule o průměru asi 1,2 metru v odlišné vápencové architektuře.
Co víme a co stále ne
Archeologie má jasno v základním rámci. Koule vytvořili příslušníci předkolumbovských náčelnictví v deltě Diquís. K výrobě sloužily gabro, granodiorit, andezit, vápenec i pískovec. Výrobní postup zahrnoval osekávání kamennými nástroji, možné využití tepla k odlupování vrstev, dohlazování pískem a leštění. Kulatost se zřejmě kontrolovala pomocí dřevěných přípravků.
Jenže „zřejmě“ je klíčové slovo. Hodnocení ICOMOS, které předcházelo zápisu na seznam UNESCO, výslovně uvádí, že význam, užití a výroba koulí jsou jen částečně pochopené. Čtyři velké otázky zůstávají otevřené:
- Výroba: Jak přesně dosahovali tak dokonalého kulového tvaru u bloků vážících desítky tun?
- Transport: Jak koule přesouvali na místa vzdálená od zdrojů kamene?
- Rozmístění: Proč byly některé řazeny do linií a jiné stály osamoceně?
- Funkce: Šlo o symboly moci náčelníka, rituální orientační body, kalendářní značky, nebo měly různé soubory různé účely?
První vědecký článek o koulích publikovala v roce 1943 archeoložka Doris Stoneová, která zvažovala ceremoniální i kalendářní funkci. O pět let později pořídil Samuel K. Lothrop zásadní dokumentaci ještě neporušených souvislostí. Od devadesátých let na předchozí výzkum navázala Ifigenia Quintanillová a od roku 2005 systematicky bádá tým Národního muzea vedený Franciscem Corralesem a Adriánem Badillou. Přesto definitivní odpověď nepřichází. Důvod je prostý: většina koulí byla v průběhu 20. století vyzvednuta z původního místa, a tím se ztratil kontext, bez kterého nelze funkci spolehlivě rekonstruovat.
Ztracený kontext je větší záhada než tvar
Tady se příběh koulí z Diquís odlišuje od jiných slavných archeologických záhad. Stonehenge stojí na svém místě. Moai na Velikonočním ostrově zůstaly na platformách nebo na svazích lomu Rano Raraku. Kostarické koule ale putovaly. Muzeum v San José jich získalo zpět přes 150 kusů ze soukromých rukou, ale vrátit je na původní místo už nelze, nikdo nezaznamenal, odkud přesně pocházely.
Paradoxně právě to, co koule po staletí chránilo, je nakonec vydalo napospas. Mocné vrstvy sedimentu uchovaly čtyři vybrané lokality in situ. Když ale ve 20. století banánové plantáže sediment odstranily, koule vyšly na světlo a začaly mizet. Některé rozbíjeli hledači pokladů přesvědčení, že uvnitř je zlato. Jiné odvezli sběratelé. Oficiální portál Diquís dodnes zmiňuje i teorie o mimozemšťanech, Atlantidě či „bránách mezi časovými dimenzemi“. Současně je označuje za výklady bez vědeckého základu.
Podle nás je nejsilnější „kostarická záhada“ právě tato: nikoli otázka „kdo to udělal“, ale otázka, proč ani po desetiletích výzkumu stále nedokážeme určit, co přesně jednotlivé soubory koulí ve společnosti Diquís znamenaly. Odpověď je nepohodlná, protože jsme si její hledání sami ztížili.
Co ohrožuje koule dnes
V roce 2025 řešil Výbor světového dědictví UNESCO v rozhodnutí 47 COM 7B.143 nedostatečný pokrok Kostariky v regulaci ochranného pásma kolem lokalit. Dvě konkrétní hrozby se táhnou už léta: projekt mezinárodního letiště Aeropuerto Internacional del Sur a hydroelektrárna El Diquís.
Stav obou projektů se liší. Kostarické ministerstvo kultury v červenci 2025 oznámilo dokončení archeologického vyhodnocení dopadové oblasti letiště. Projekt přehrady naopak zůstává od roku 2018 pozastaven na neurčito, podle konsolidované zprávy státní energetické společnosti ICE. UNESCO nicméně dál tlačí na to, aby ochranné pásmo mělo jasnou právní oporu a nebylo pouze deklarativní.
Pro turisty je aktuálně přístupná jediná lokalita, Finca 6 u Palmar Sur, otevřená od úterý do neděle. Vstupné pro cizince činí zhruba 170 korun za dospělého. Je to teprve druhý archeologický areál v Kostarice zpřístupněný veřejnosti po slavné Guayabě. Zbývající tři lokality vyžadují předchozí koordinaci se správou Finca 6 a běžný turista se na ně nedostane. Kdo nechce letět do Střední Ameriky, může kamennou kouli spatřit v Národním muzeu v San José; jedna stojí v kovovo-skleněné instalaci přímo u vstupu z Plaza de la Democracia.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková