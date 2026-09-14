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Obří kamenné houby, hluboké rokle a místo bez signálu. Kokořínsko je jen hodinu od Prahy a stojí pár stovek

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Chráněná krajinná oblast Kokořínsko ukrývá majestátní středověký hrad a skalní labyrinty. Ve sklepeních pod věží dělníci kdysi objevili překvapivý nález.
Mšenské pokličky

Mšenské pokličky

Zdroj: FOTO:Joker Island, Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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