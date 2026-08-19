Obrázkový kvíz o psích plemenech: Úkolem je poznat rasy podle 10 fotografií

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Obrázkový kvíz o psích plemenech: Úkolem je poznat rasy podle 10 fotografiíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Psi provázejí člověka po tisíce let a za tu dobu vznikly stovky plemen nejrůznějších velikostí, povah i schopností. Některá poznáme na první pohled, jiná dokážou pořádně potrápit i zkušené milovníky psů.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: losch / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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