Obránce Svozil je stále v Kometě. Trenér Pokorný naznačil, že s ním mají plán

3. června letošního roku Kometa slavnostně oznámila návrat Stanislava Svozila. Obránce se vracel po pěti letech, klub ho prezentoval jako důležitou posilu obrany pro sezonu 2026/2027. Jenže teď, v polovině října, je situace úplně jiná. Svozil trénuje s mužstvem, ale na led v ostrém zápase nevyjel od 25. září. Dva extraligové starty, minutáž kolem deseti minut na zápas, a pak ticho. Kometa jeho absenci veřejně nevysvětlila. Až do neděle.
Dva zápasy a konec
Svozilova bilance v sezoně 2026/2027 se vejde na dva řádky. Poprvé nastoupil v úvodních kolech, podruhé 25. září v Olomouci, kde strávil na ledě 11 minut a 12 sekund. Od té chvíle se jeho jméno v soupiskách Komety neobjevilo. Ani proti Spartě 8. října, ani v nedělním domácím duelu s Plzní 11. října.
Nejde o vytížení hráče, který by se pomalu zapracovával do sestavy. Jde o hráče, který z rotace vypadl úplně. A to u posily, jejíž příchod klub v červnu natáčel na video a propagoval jako návrat brněnského odchovance.
Co řekl Pokorný, a co neřekl
Po nedělní porážce s Plzní dostal trenér Kamil Pokorný přímý dotaz na Svozila. Jeho odpověď byla opatrná, ale poprvé obsahovala víc než obvyklé „bez komentáře“. Svozil je podle něj stále u týmu a trénuje s mužstvem. Existuje prý „nějaký plán“ a situace by se měla vyjasnit do konce týdne.
Co přesně ten plán obsahuje, Pokorný nerozvedl. Nepadlo slovo návrat, nepadlo slovo přestup, nepadlo slovo ukončení. Jen neurčitý příslib rozuzlení. Pro srovnání: u dalších absentujících hráčů byl trenér výrazně konkrétnější. U Jana Ščotky a Silvestra Kuska rovnou řekl, že chybí kvůli zranění, u Kuska navíc naznačil vážnější charakter problému. Svozilova absence do žádné z těchto kategorií nespadá.
Přetlak, který mluví za vše
Klíčový kontext přišel ještě před nedělním zápasem. Kometa na začátku října představila nového obránce Aarona Irvinga a majitel Libor Zábranský při té příležitosti otevřeně přiznal, že klub má „přetlak v obraně“ a bude ho řešit. Tahle věta je nejpevnější oficiální vodítko k tomu, co se kolem Svozila děje.
Když tým přivede zkušeného beka a vzápětí přizná, že má v obraně nadbytek, někdo musí odejít. Svozilova minutáž (dvakrát kolem deseti minut) naznačuje, že ani v době, kdy ještě hrál, nebyl nasazován jako obránce první nebo druhé dvojice. Nebyl pilířem, kolem kterého se staví. Byl hráčem na okraji.
Co říkají zákulisní zdroje
Zatímco Kometa oficiálně mlčela, sekundární média mlčet nehodlala. Podle informací iDNES.cz ze 6. října si Svozil aktivně hledá nové angažmá a čeká se, zda po něm sáhne některý extraligový celek. Jako důvody absence web uvedl problémy s fyzickou připraveností a přístupem. O dva dny dříve psal iSport o tom, že Kometa Svozila nabízí jinam a že zájem projevila Sparta.
Žádnou z těchto informací Kometa veřejně nepotvrdila ani nevyvrátila. Pokorného nedělní výrok („je u týmu, trénuje, máme plán“) lze číst jako signál, že věc ještě není dotažená. Ale také jako diplomatické krytí situace, která se teprve formálně uzavírá.
Kdy padne rozhodnutí
Pokud Pokorného slova o „konci týdne“ platí, první hmatatelný milník je páteční zápas Komety na Kladně 16. října. Tam by se řešení mělo propsat buď do nominace, nebo do klubové komunikace. Buď Svozil nastoupí, nebo Kometa oznámí jeho odchod. Třetí varianta, pokračování v mlčení, by byla nejhorší pro všechny strany.
Příběh dvaadvacetiletého obránce, který se v červnu vracel jako tvář brněnské obrany a v říjnu trénuje stranou bez jediného veřejného vysvětlení, je především příběhem o tom, jak rychle se v extralize mění plány. Dva starty, dvacet jedna minut na ledě, šestnáct dní ticha. A jeden „plán“, jehož obsah zatím zná jen Kometa.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek