Obrácené koště v záhonu hmyzu úkryt nedá, varují němečtí přírodovědci. Lépe poslouží větve, které byste jinak vyhodili

Rada zní tak jednoduše, že se jí těžko odolává. Koště se obrátí štětinami vzhůru, násada se zarazí do záhonu a husté štětiny mají užitečnému hmyzu sloužit jako skrýš. Redakce německého serveru t-online poslala k tomuto triku písemný dotaz ochranářskému spolku NABU. V odpovědi z poloviny června 2026 stálo, že by od obráceného koštěte spíš odrazovali, protože otevřené štětiny hmyzu nedávají to, co potřebuje. Lepší řešení přitom nestojí víc práce.
Stopa virálního triku vede k lovcům mšic
Kdo s nápadem přišel jako první, se dohledat nedá. Nejpravděpodobnějším výchozím bodem jsou škvoři, drobný hmyz, který v zahradě loví mšice a přes den zalézá do tmavých škvír. Na německých zahrádkářských fórech se už v roce 2008 radilo, jak jim postavit úkryt z obráceného květináče vycpaného slámou nebo dřevitou vlnou. Časem si někdo všiml, že škvoři zalézají i mezi štětiny koštěte. Z toho vznikl zkrácený návod, podle kterého stačí koště otočit a hmyzí hotel je hotový.
Původní květináč přitom splňoval několik podmínek najednou. Regionální pobočka NABU Münsterland ho ve svém návodu popisuje jako tmavý, chráněný, vyplněný a zavěšený tak, aby se dotýkal stromu. Obrácené koště je otevřené, ničím nekryté a vydané napospas počasí. Z návodu, který měl logiku, tak zbyl jen tvar.
Mluvčí NABU našla na koštěti tři slabiny
První výtkou je počasí. Štětiny trčící vzhůru zachytávají déšť a vítr a jsou vystavené teplotním výkyvům. Hmyz přitom podle mluvčí potřebuje stabilní mikroklima, tedy sucho, tmu a stálou teplotu, a koště mu nedává ani jedno.
Druhou slabinou je chybějící struktura. Samotářské včely vyhledávají hladké otvory nebo duté stonky, škvoři zase těsnou a tmavou škvíru. Náhodně roztřepené štětiny nevyhovují žádné z těchto skupin. Třetí výtka se týká toho, zda hmyz koště vůbec přijme: podle NABU není důvod čekat, že ho bude brát jako trvalý úkryt, i kdyby se k němu přiblížil.
Koště navíc neplní ani roli celoročního útočiště. Škvoři se v něm sice mohou přes den schovat, přezimují ale při zemi.
Jak postavit val z mrtvého dřeva, ve kterém se schovají i ptáci
Místo koštěte NABU doporučuje val z mrtvého dřeva, kterému se v Německu říká Benjeshecke. Do země se zatluče řada kůlů a mezi ně se volně vrství nastříhané větve, řez z keřů a tenčí kmínky. Materiál se nepěchuje, aby mezi ním zůstaly vzduchové kapsy.
Podle zemědělské komory Severního Porýní-Vestfálska takový val poskytuje úkryt hmyzu, ptákům, malým savcům i obojživelníkům a zároveň propojuje drobná stanoviště v zahradě. Stavební materiál nic nestojí, protože jde o odpad z prořezávání, který by jinak putoval do kontejneru. To je hlavní praktický argument: koště je potřeba obětovat, kdežto větve má po jarním řezu skoro každý zahrádkář.
Kdo nemá na celý val místo, může nechat v klidném koutě zahrady menší hromadu větví a listí.
Ani hmyzí domeček z obchodu nemusí nikoho ubytovat
Na českém internetu se trik s koštětem zatím objevuje spíš okrajově, ovšem přesvědčení, že každá dutina pomůže, je rozšířené i u nás. Česká společnost ornitologická upozorňuje, že často nefungují ani oblíbené hmyzí domečky z obchodů. Velké otvory v cihlách, pláty kůry nebo šišky mnoha druhům k ničemu nejsou. Spolek Přírodní zahrada doporučuje pro škvory stejný obrácený květináč s výplní jako němečtí ochránci. Pro pestřejší společenství hmyzu radí hromady kamenů a mrtvého dřeva a kousek zahrady ponechaný divočině.
Čeští i němečtí odborníci se shodují na několika krocích, ke kterým nepotřebujete žádnou konstrukci. Prvním je výsadba domácích kvetoucích rostlin. Na podzim stojí za to nechat část listí a stonků ležet přes zimu a kousek půdy ponechat odkrytý, aby měl hmyz kde hnízdit. Pomůže i mělká miska s vodou. Pesticidy do takové zahrady nepatří vůbec.
NABU svou odpověď uzavírá konstatováním, že v promyšleně založené zahradě se člověk bez umělých triků často obejde.