Oblíbený ráj, kam rádi jezdí i Češi, prodraží celou dovolenou: Turisty čekají poplatky navíc, část peněz půjde na pojištění

Thajsko patří k exotickým destinacím, kam Češi míří nejraději, a v zimě se tam tradičně vydávají za sluncem a mořem. Na nedostatek turistů si země nestěžuje: jak uvádí deník
The Nation, od ledna do září 2026 sem přijelo přes 22 milionů zahraničních návštěvníků a utratili přes bilion bahtů, v přepočtu přes 640 miliard korun. Právě od nich chce teď stát vybírat peníze navíc. O jaké změny půjde, pokud budete chtít zemi navštívit?
V úterý 6. října se v
Bangkoku sešli zástupci úřadů a turistického byznysu. Schůzku vedl ministr cestovního ruchu a sportu Surasak Phancharoenworakul a dorazil i ministr zdravotnictví Pattana Promphat. Výsledkem je podpora jednotného poplatku 450 bahtů pro každého zahraničního turistu.
Plán předtím prošel veřejnou konzultací, která běžela od 24. srpna do 28. září. Zapojilo se do ní 5 954 lidí a návrh podpořilo 80,5 % z nich, samotnou částku 450 bahtů pak 78,3 %.
Návrh musí schválit národní výbor pro turistickou politiku, potom vláda a nakonec musí vyjít v thajské sbírce zákonů. Podle webu
úřady míří na první čtvrtletí roku 2027, jde však o cíl, ne o pevné datum. Thai Examiner Foto: Envato / fokkebok Foto: Envato / fokkebok Bude to platit i pro Čechy?
Platit mají nejdřív turisté, kteří přiletí letadlem, tedy i Češi, kteří do Thajska létají. U příjezdů po souši a po vodě, třeba z Malajsie nebo Kambodže, se má výběr o rok odložit. Jak se budou peníze vybírat, zatím jasné není. Ve hře je připočtení k ceně letenky, aplikace, web nebo platební automaty na letišti.
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Pro turisty, kteří do Thajska jezdí opakovaně, je důležité i to, že poplatek nemá být jen další daní. Jeho část má jít na pojištění, které pokryje léčebné úkony a úmrtí, a to podle podmínek, které se teprve dolaďují.
Na co peníze půjdou?
Po odečtení nákladů na výběr a pojištění počítá ministerstvo s příjmem nejméně osmi miliard bahtů (přes pět miliard korun) ročně. Peníze mají jít do samostatného fondu na podporu cestovního ruchu, mimo běžný státní rozpočet.
Úřady zmiňují i nezaplacené účty v nemocnicích. Podle
thajských médií dluží cizinci státním nemocnicím v příhraničí zhruba sedm miliard bahtů (asi 4,5 miliardy korun) ročně. Toto číslo ale zahrnuje víc skupin cizinců než jen turisty a ministerstvo ho teprve ověřuje.
Thajsko se přitom odvolává na víc než 80 zemí, kde už turisté nějaký poplatek platí, od Japonska přes indonéské Bali až po Evropu. Připomeňme, že i v řadě evropských měst se turistická taxa platí za každou noc v hotelu.
Foto: Envato / fokkebok Nejde o novinku, poplatek se řeší už řadu let
Myšlenka vstupného do Thajska není nová. Poprvé se objevila už v roce 2015. V únoru 2023 dokonce vláda schválila poplatek 300 bahtů (podle dnešního kurzu necelých 200 korun) pro turisty, kteří přiletí, a 150 bahtů (necelých 100 korun) pro ty, kteří přijedou po souši nebo po vodě. Jak tehdy psal deník
Bangkok Post, letecké společnosti označily připočtení k letenkám za nepraktické a hotelová asociace chtěla posunout termín. Poplatek nikdy nevyšel ve sbírce zákonů.
V červnu 2024 pak tehdejší premiér Srettha Thavisin oznámil, že jeho vláda s poplatkem nepočítá. Turisté podle něj peníze radši utratí za nákupy a služby, což státu vynese víc, uvedla regionální síť
Asia News Network. Teď se plán vrací, a to s vyšší částkou.
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Pokud letíte do Thajska letos v zimě, nic se pro vás nemění. Poplatek zatím neplatí a datum, kdy se začne vybírat, ještě nikdo nestanovil. Před
dovolenou v roce 2027 se ale vyplatí sledovat oficiální informace a zkontrolovat, jestli už poplatek není součástí ceny letenky.
Cestovní pojištění se vyplatí zaplatit si jako doposud. Pojištění v rámci poplatku má být jen základní a jeho podmínky zatím nikdo nezná. Necelé tři stovky korun jsou proti ceně letenky malá částka. Větší otázkou je, jestli výběr zvládne
Thajsko bez front na letištích. Zdroje: Autorský text, The Nation, Thai Examiner, Bangkok Post, Asia News Network