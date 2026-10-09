Oblíbený italský ostrov se ocitl bez spojení se světem. Přestaly fungovat telefony i internet

Problémy začaly ve čtvrtek 8. října přibližně v 19:43 a prakticky současně zasáhly mobilní sítě, pevné telefonní linky i internetové připojení. Bez běžných komunikačních služeb se ocitli obyvatelé, hotely, restaurace, další podnikatelé i veřejné instituce napříč celým ostrovem. Lidé nemohli běžným způsobem telefonovat, posílat zprávy ani využívat internetové služby, komplikované bylo rovněž spojení s institucemi a složkami záchranného systému. Výpadek tak měl na ostrově výraznější dopad než běžná porucha jedné mobilní sítě, protože se týkal několika druhů komunikace současně. Obnova služeb začala přibližně ve 22:15 a následně se provoz postupně vracel k normálu. Podle dostupných informací byla příčinou porucha elektrického napájení telekomunikační infrastruktury, po jejímž odstranění bylo možné jednotlivé služby znovu spustit.
Bouře přinesly záplavy i sesuvy půdy
Telekomunikační výpadek přišel během výrazného zhoršení počasí, které na Ischii způsobilo další problémy. Hasiči během noci a následujících hodin zasahovali nejméně u třinácti událostí souvisejících především se zaplavenými místy a menšími sesuvy půdy. V Panze, která je součástí obce Forio, se poblíž hřbitova zřítila opěrná zeď pozemku a kamení společně s dalšími sesunutými materiály zasypalo část silnice. Na některých komunikacích se zároveň hromadilo bahno a další materiál splavený přívalovým deštěm, což komplikovalo dopravu. Podle místních zpráv spadlo během přibližně třiceti hodin kolem 140 milimetrů srážek, což vysvětluje rozsah problémů na strmém a členitém ostrově. Regionální civilní ochrana už během čtvrtka zvýšila stupeň meteorologické výstrahy pro Neapol, ostrovy v Neapolském zálivu a další části Kampánie na oranžový a upozornila mimo jiné na možnost rychlých proudů bahna, sesuvů a lokálních záplav.
Blesk poškodil historický kostel
Bouřky způsobily škody také v historickém centru Foria, kde blesk zasáhl kupoli kostela San Gaetano ze 17. století. Z vnitřní části kupole se po zásahu uvolnily kusy omítky a dalšího materiálu, které dopadly na podlahu kostela včetně prostoru nedaleko oltáře. Objekt byl proto uzavřen, dokud nebude prověřena stabilita konstrukce a provedeno potřebné zabezpečení. Další problémy se objevily v oblasti Serrara Fontana, kde voda strhávala z vyšších částí ostrova bahno, kamení a další materiál směrem k níže položeným komunikacím. Situace navíc zůstává riziková i v pátek 9. října, protože civilní ochrana prodloužila zvýšenou výstrahu a upozornila, že půda na ostrovech v Neapolském zálivu je po předchozích srážkách výrazně nasycená vodou. To zvyšuje pravděpodobnost dalších povrchových sesuvů, proudů bahna nebo padání kamenů i při dalších intenzivnějších srážkách.
Použité zdroje: IlGolfo24.it, ANSA.it