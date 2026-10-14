Oblíbený dovolenkový ostrov zasáhly prudké bouřky. Meteorologové varují před krupobitím a záplavami

Kyperské úřady ve středu 14. října zpřísnily varování před bouřkami, které postupně zasahují různé části ostrova. Původně měla oranžová výstraha začít platit až v 19 hodin, meteorologové však její začátek posunuli už na 15. hodinu místního času. Nebezpečné počasí má pokračovat až do čtvrtečních pěti hodin ráno. Za zhoršením podmínek stojí tlaková níže, která přináší intenzivní srážky, silné nárazy větru a místy také kroupy. Největší obavy vyvolává množství vody, které může během krátké doby dopadnout na zemský povrch. Právě prudké přívalové deště představují značné riziko zejména v níže položených oblastech a na silnicích.
Bouřky už způsobily první problémy
Silné srážky během středečního odpoledne zasáhly oblast Pafosu na západě ostrova. Vydatný déšť zde způsobil rozvodnění vodního toku, kvůli kterému musela policie uzavřít silnici spojující Peyii a Laru. Řidiči dostali upozornění, aby se nebezpečnému úseku vyhnuli a nepokoušeli se zaplavenou komunikací projíždět. Situaci komplikuje skutečnost, že některé bouřky mohou být velmi intenzivní, přestože se jejich dopady budou v jednotlivých oblastech výrazně lišit. Do zvýšené pohotovosti byli uvedeni také hasiči, kteří se připravují na případné zásahy související se záplavami a dalšími následky nepříznivého počasí. Záchranné složky jsou připraveny zasahovat napříč ostrovem.
Největší nebezpečí hrozí na západě a jihu ostrova
Varování se týká především oblastí, kde se očekávají nejsilnější bouřky a přívalové srážky. Během středečního odpoledne obdrželi prostřednictvím výstražného systému upozornění obyvatelé okresů Pafos a Limassol a některých částí okresu Larnaka. Zprávy byly rozeslány ve 13:47 místního času, aby měli lidé možnost připravit se na zhoršení počasí. Bouřková činnost se má postupně přesouvat ze západních oblastí dále na východ a zasahovat i další části Kypru. Ve vnitrozemské Nikósii se rovněž očekávají přeháňky a místní bouřky, jejichž intenzita však může být nižší než na západě ostrova. Přesné rozložení nejsilnějších srážek bude záviset na pohybu jednotlivých bouřkových buněk.
Za hodinu může napršet až 70 litrů vody
Meteorologové očekávají při nejsilnějších bouřkách srážkovou intenzitu mezi 55 a 70 milimetry za hodinu. V praxi to znamená, že na každý metr čtvereční může během jediné hodiny dopadnout až 70 litrů vody. Takové množství srážek může rychle překročit kapacitu místního odvodnění a způsobit zatopení níže položených komunikací, podjezdů nebo přízemních prostor budov. Vedle přívalových dešťů představují nebezpečí také prudké nárazy větru, které mohou poškodit stromy a další objekty. Bouřky mohou doprovázet kroupy, jejichž velikost a výskyt se budou lišit podle intenzity jednotlivých bouřkových systémů. Oranžový stupeň výstrahy upozorňuje na počasí, které může způsobit škody na majetku a vážně narušit dopravu i venkovní aktivity.
Turisté by měli omezit pohyb v rizikových oblastech
Zhoršení počasí se může dotknout také zahraničních návštěvníků, kteří na Kypr míří za podzimním odpočinkem. Přestože ostrov nabízí i během října příjemné teploty, aktuální bouřková situace může zkomplikovat výlety, cestování automobilem i pobyt na pobřeží. Úřady doporučují nevstupovat do zaplavených oblastí, nepřejíždět rozvodněné úseky silnic a při bouřkách vyhledat bezpečný úkryt. Zvýšená opatrnost je namístě také v blízkosti vodních toků, které mohou po intenzivních srážkách rychle změnit svůj průtok. Nebezpečné mohou být rovněž otevřené pláže a další nechráněná místa vystavená bleskům a prudkému větru. Výstraha má podle aktuálního oznámení skončit ve čtvrtek 15. října v pět hodin ráno místního času, její případné prodloužení však bude záviset na dalším vývoji počasí.
Použité zdroje: dom.org.cy, cyprus-mail.com