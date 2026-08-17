Oblíbený chorvatský požitek zdražuje rok za rokem. Cena turistům stále víc kazí dovolenou

Stojíte na splitské Rivě, dítě ukazuje na vitrínu gelaterie a vy si vzpomenete, že loni tu kopeček stál míň. Není to dojem, chorvatská data potvrzují, že ceny restauračních služeb a ubytování rostly v květnu meziročně o 6,1 procenta a v červnu o 5,8 procenta. Samotná zmrzlina podle analýzy serveru
Poslovni dnevnik zdražila letos v květnu proti loňsku o necelá dvě procenta, ale za posledních pět let narostla její cena zhruba o 60 procent. Právě proto se v chorvatských médiích i mezi turisty zabydlel neformální ukazatel, kterému se říká „index ceny kopečku zmrzliny“. Proč zrovna zmrzlina
Inflaci v tabulce přehlédnete. Cenovku na zmrzlině ne. Rodiče ji kupují dětem několikrát denně, turisté ji berou na promenádě bez rozmýšlení, a právě proto si okamžitě všimnou, že za stejný kopeček platí víc než minulé léto. Na rozdíl od hotelového účtu nebo tankování, kde se cena rozpouští v celkovém balíku, zmrzlina je viditelná, opakovaná a emocionálně citlivá transakce.
Chorvatský statistický úřad
DZS sleduje kategorii „restaurace a ubytování“ jako celek, a právě ta patří k nejrychleji rostoucím položkám spotřebitelského koše. V květnu 2026 činila celková inflace v Chorvatsku 5,2 procenta, v červnu klesla na 4,5 procenta. Podle Eurostatu mělo Chorvatsko v květnu harmonizovanou inflaci 4,9 procenta, stejně jako Řecko a výrazně víc než Itálie se 3,2 procenta. Chorvatsko tak patří mezi inflačně nejnapjatější země EU a turisté to cítí právě na drobných nákupech. Kde to bolí nejvíc
Cenový tlak není rozložený rovnoměrně. Největší turistický provoz v červnu 2026 zaznamenaly podle
HTZ Istrie, Splitsko-dalmatská župa a Kvarner. Mezi nejnavštěvovanějšími městy figurovaly Rovinj, Dubrovník, Poreč a Split, ten sám vykázal přes 432 tisíc přenocování.
Jenže právě tyto top adresy jsou zároveň nejdražší. Poslední velké šetření TOMAS 2022/2023 uvádí průměrnou denní útratu turistů podle regionů:
Region Denní útrata na osobu Dubrovnicko-neretvanská župa 260,5 € Splitsko-dalmatská župa 193,4 € Jadran (průměr) 140,4 € Zadarská župa 95,6 € Ličko-senjská župa 91,4 €
Pokud k těmto číslům připočteme letošní šestiprocentní růst cen služeb, orientační denní rozpočet pro Split-Dalmácii se blíží 205 eurům, tedy zhruba 5 100 korunám. V Dubrovníku a okolí je to kolem 276 eur, téměř 6 900 korun na osobu a den. Jde o redakční dopočet, ne o oficiální statistiku pro rok 2026, ale jako rozpočtový kompas funguje dobře.
Foto: Pixabay Turisté stále jezdí, jen opatrněji
Rok 2025 byl pro Chorvatsko rekordní: 21,8 milionu příjezdů a 110,1 milionu přenocování. Češi byli šestým největším zahraničním trhem s 4,9 milionu nocí, za Němci, Slovinci, Rakušany, Poláky a Brity.
Červen 2026 ale přinesl první zpomalení. Příjezdy klesly meziročně na index 93, přenocování na 94. Ministr turismu Tonči Glavina v polovině července na jednání v Umagu uvedl, že první polovina roku se drží zhruba na úrovni loňska, a opakovaně zdůraznil nutnost hlídat cenovou konkurenceschopnost. Oficiální zdroje mluví o opatrnější poptávce a slabší kupní síle hostů spíš než o jediném konkrétním faktoru.
Chorvatsko tedy nezažívá odliv. Spíš se mění profil návštěvníka, ten víc počítá, víc srovnává a víc zvažuje, jestli za stejné peníze nedostane víc jinde.
Apartmán, hotel, nebo kemp
Pro české rodiny, které tradičně míří na Jadran s vlastním autem a zásobami, zůstává klíčová volba typu ubytování. Šetření TOMAS ukazuje výrazné rozdíly v denních výdajích:
Hotel: 195 € / den Soukromý apartmán: 139 € / den Kemp: 84 € / den Hostel: 90 € / den
Apartmán vychází o čtvrtinu levněji než hotel a umožňuje vlastní vaření, což při zdražování restaurací dává čím dál větší smysl. Kemp je nejúspornější varianta, ale vyžaduje vybavení a ochotu vzdát se komfortu. Podle nás je letos apartmán v méně exponované lokalitě, třeba v Zadarské župě místo centra Splitu, nejlepší kompromis mezi cenou a zážitkem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková