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Oblíbený chorvatský požitek zdražuje rok za rokem. Cena turistům stále víc kazí dovolenou

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Kopeček zmrzliny na chorvatské promenádě zdražil za pět let o šedesát procent. A právě tahle drobnost ukazuje víc než oficiální tabulky inflace.
Oblíbený chorvatský požitek zdražuje rok za rokem. Cena turistům stále víc kazí dovolenou

Oblíbený chorvatský požitek zdražuje rok za rokem. Cena turistům stále víc kazí dovolenou

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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