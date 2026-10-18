Oblíbené české termály mění na podzimní prázdniny pravidla. Celodenní koupání nebude možné a platí zvláštní ceník

Termální park ve Velkých Losinách na Šumpersku upravuje během pětidenního prázdninového období podmínky návštěvy. Od středy 28. října do neděle 1. listopadu 2026 nebude možné zakoupit běžnou čtyřhodinovou vstupenku ani celodenní tarif. K dispozici bude pouze vstup na dvě a půl hodiny, což má umožnit návštěvu většímu počtu zájemců. Důvodem je očekávaná zvýšená návštěvnost během státního svátku a navazujících školních prázdnin. Areál bude po všech pět dní otevřen od 9 do 20 hodin. Návštěvníci by si proto měli předem rozmyslet, kdy do bazénů vyrazí, a počítat také s časem potřebným na převlečení.
Dospělí zaplatí 450 korun, senioři o padesát méně
Zvláštní prázdninový ceník stanovuje základní vstupné pro dospělého na 450 korun. Děti vyšší než 100 centimetrů, studenti a senioři od 62 let zaplatí 400 korun. Rodinná vstupenka pro dva dospělé a jedno dítě stojí 1 200 korun, pro rodinu se dvěma dětmi 1 450 korun a se třemi dětmi 1 700 korun. Děti do výšky 100 centimetrů mají vstup zdarma. Součástí tarifu je také patnáct minut navíc určených k převlečení a odbavení při odchodu. Při překročení časového limitu se účtuje doplatek, který u jednotlivce činí jednu korunu za minutu, zatímco u rodinných vstupenek se liší podle počtu osob.
Ve srovnání s běžnými pracovními dny vedlejší sezony vyjde dospělého stejná návštěva o 50 korun dráž. Za normálních okolností totiž stojí dvouapůlhodinová vstupenka od pondělí do pátku 400 korun, zatímco čtyřhodinový pobyt 480 korun. Během prázdnin se však použije jednotný zvláštní tarif odpovídající víkendovému vstupnému. Kdo dorazí po 18. hodině, může podle zveřejněného ceníku využít dvacetiprocentní slevu na základní vstup. Samostatně se platí saunový svět, za který je běžný příplatek 120 korun a lze jej navštívit pouze v kombinaci se vstupem do bazénů. Motoristé musejí počítat rovněž s parkovným 15 korun za hodinu.
Děti čeká saunování zdarma i listopadová sleva
Kromě změny ceníku připravil termální park zvláštní program na každý prázdninový den. Ve středu 28. října se mezi 11. a 16. hodinou uskuteční cvičení ve vodě, které mohou návštěvníci zařadit do svého pobytu. Čtvrtek 29. října bude zaměřený především na rodiny s dětmi. Od 11 do 18 hodin budou mít děti v doprovodu dospělého vstup do saun zdarma, přičemž teplota v saunách bude pro tuto příležitost snížena. Bezplatná nabídka se týká dětského vstupu do saun, nikoliv samotného vstupného do bazénů. V pátek 30. října pak program nabídne tři saunové ceremonie se začátky v 17:30, 18:00 a 18:30 hodin.
Na sobotu 31. října připadá halloweenský program, při kterém děti do 15 let obdrží při vstupu drobný sladký dárek. Výhodu přinese také poslední prázdninový den, neděle 1. listopadu. Každé dítě do 15 let tehdy získá vstupenku opravňující k padesátiprocentní slevě na dětské vstupné při další návštěvě během listopadu 2026. Zvýhodnění ovšem nebude možné využít v úterý 17. listopadu, kdy připadá státní svátek. Rodiny tak mohou listopadovou návštěvu naplánovat na některý z ostatních dnů podle běžné provozní doby. Pro využití slevy bude důležité uchovat získanou vstupenku.
Venkovní bazény už ukončily sezonu
Návštěvníci by měli počítat také se sezonním omezením venkovní části areálu. Ta ukončila letošní provoz 29. září, a podzimní koupání se proto soustředí do krytých prostor. Termální park je sice známý soustavou devíti vnitřních a venkovních bazénů, všechny však nejsou během chladných měsíců v provozu. Voda dosahuje teploty až 36 stupňů Celsia a součástí zařízení jsou také vodní atrakce, masáže a odpočinkové prostory. Restaurace bude během mimořádného prázdninového režimu otevřena od 9 do 19:30 hodin, wellness část do 19 hodin. Zájemci o masáže si mohou konkrétní proceduru domluvit na wellness recepci v prvním patře.
zdroje: , termaly-losiny.cz, autorský text, vlastní dotazování