Oblíbená turistická ulice má vážný problém: Policie nic podezřelého nezjistila, o dvě hodiny později přišel šok. Nezletilí, zakázané látky i pochybné platby

Kdo někdy byl v thajské metropoli Bangkoku, Khao San Road nejspíš zná. Ulice plná neonů, stánků s pad thai, levných hostelů a barů, ze kterých hraje hudba do pozdní noci. Patří k zastávkám, kterými projde většina batůžkářů cestujících Thajskem, a mezi nimi i spousta Čechů. O víkendu ale ukázala svou odvrácenou tvář.
Za dveřmi baru bez licence se tančilo dlouho po zavírací době
Zásah s krycím názvem Singh Pha Det Suek vedl náměstek thajského ministra vnitra a provedla ho speciální jednotka ministerského odboru pro provinční správu (DOPA). Cílem byl OK Bar ve druhém patře budovy ve čtvrti Phra Nakhon. Úředníci do něj podle listu Khaosod English vstoupili v sobotu 10. října kolem půl čtvrté ráno, tedy hodinu a půl poté, co musí většina nočních podniků zavřít.
Uvnitř zastihli 102 hostů. Třicet z nich ještě nedosáhlo dvaceti let, což je v Thajsku hranice pro vstup do zábavních podniků i pro nákup alkoholu, a nejmladšímu bylo teprve patnáct. U vchodu přitom stálo čtyři až šest ochrankářů. Doklady ani zbraně ale podle zpravodajského webu The Pattaya News nikdo nekontroloval.
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Testy byly pozitivní u 31 lidí, mezi nimi u čtyř mladistvých a dvou DJů. Po podniku byly rozházené látky podezřelé z toho, že jde o omamné látky a úředníci našli i balonky a vybavení na rajský plyn. Zabavili také skutečnou zbraň s náboji a jednu napodobeninu. Bar navíc vůbec neměl licenci zábavního podniku. Místní úřad mu už 4. srpna nařídil přerušit provoz kvůli hygieně, bezpečnosti a riziku požáru. Podnik ale fungoval dál.
Policisté bar v noci prošli a odešli s tím, že je všechno v pořádku
Případ má ještě jednu, možná vážnější rovinu. Policisté z nedaleké stanice Chana Songkhram podle televize Thai PBS World navštívili bar kolem jedné hodiny ráno. Do hlášení napsali, že nic nezákonného nenašli, a odešli.
Velitel bangkokské metropolitní policie Siam Boonsom ještě týž den poslal pět nejvyšších důstojníků stanice včetně jejího velitele mimo službu na operační centrum první policejní divize. Komise teď má zjistit, jak noční kontrola probíhala a proč při ní nikdo nic neviděl. Pokud se pochybení potvrdí, hrozí thajským policistům trestní řízení.
V zabaveném telefonu našli platby pro „všechny úřady“
V telefonu, který úředníci při zásahu zabavili, se podle The Pattaya News našly záznamy o měsíčních platbách přes 177 000 bahtů, tedy zhruba 115 000 korun. Byly označené jako „péče o všechny úřady“. Komu peníze šly a jestli vůbec nějakému úřadu, se teprve vyšetřuje.
Případem se zabývá i thajský protikorupční úřad PACC. Jeho generální tajemník Bhumivisan Kasemsook podle Thai PBS World uvedl, že zatím nemá přímý důkaz o úplatcích. Místní úřad přitom podle stejné zprávy bar šestkrát kontroloval a čtyřikrát upozornil policii, že podnik funguje bez povolení a déle, než smí.
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Manažer baru skončil u vyšetřovatelů. Ministerstvo vnitra chce, aby policie podnik zavřela na pět let, a všech devět bangkokských policejních divizí dostalo za úkol zkontrolovat podobné bary, píše Khaosod English.
Co by měl vědět každý, kdo na Khao San Road míří?
Zprávy nezmiňují, že by mezi hosty nebo zadrženými byli cizinci. Razie ale připomíná, jak tvrdě dokážou thajské úřady v nočních podnicích zasáhnout, a to i v ulici, kterou znají turisté z celého světa.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR v doporučeních pro cestovatele před držením i užíváním jakýchkoli látek důrazně varuje. Tresty jsou podle něj velmi vysoké. Hranice dvaceti let pro alkohol platí i pro cizince a v době, kdy je prodej zakázaný, se nesmí pít ani v podnicích, které alkohol prodávají. Pokuta může dosáhnout 10 000 bahtů, tedy asi 6 500 korun. Ministerstvo zároveň upozorňuje na případy, kdy někdo turistům do pití přimíchal drogy nebo uspávací látky. Kdo plánuje cestování po Thajsku, měl by s tím počítat.
Khao San Road tak zůstává tím, čím byla vždycky: místem, kde se dá zažít nezapomenutelná noc. Jen je dobré vědět, že pravidla tu platí, i když se zrovna nikdo nedívá na doklady.
Zdroje: Khaosod English, Thai PBS World, The Pattaya News, Ministerstvo zahraničních věcí ČR