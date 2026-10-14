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Oblíbená turistická ulice má vážný problém: Policie nic podezřelého nezjistila, o dvě hodiny později přišel šok. Nezletilí, zakázané látky i pochybné platby

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V sobotu krátce po třetí hodině ráno vtrhli úředníci thajského ministerstva vnitra do baru na Khao San Road v Bangkoku. Mezi tančícími hosty našli i patnáctileté, desítky lidí měly pozitivní test na zakázané látky a v podniku ležela zbraň. Policie přitom bar jen dvě hodiny předtím kontrolovala.
Oblíbená turistická ulice má vážný problém: Policie nic podezřelého nezjistila, o dvě hodiny později přišel šok. Nezletilí, zakázané látky i pochybné platby

Oblíbená turistická ulice má vážný problém: Policie nic podezřelého nezjistila, o dvě hodiny později přišel šok. Nezletilí, zakázané látky i pochybné platby

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 12:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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