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Oblíbená síť benzinek definitivně končí: Utopila se v dluzích a řidiče na 61 pumpách čeká nepříjemná změnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kdo jezdí do Rakouska přes Freistadt nebo míří do Salcburku či dál […]
Oblíbená síť benzinek definitivně končí: Utopila se v dluzích a řidiče na 61 pumpách čeká nepříjemná změna
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 11.10.2026 03:57
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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