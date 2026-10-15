Oblíbená kriminálka na Primě končí. Nahradí ji nelítostný hon na uprchlíky

Televize Prima a její diváci se tuto sobotu rozloučí s kriminální stálicí. Zákony vlka, které si vybudovaly svou stabilní fanouškovskou základnu, totiž doputují do finále své třetí série a přenechají prostor další podzimní novince. Tou bude nový československý seriál Lovci lebek, který hodlá vsadit na charismatické obsazení, ale také adrenalin či akci.
Třetí série Zákonů vlka sice z hlediska sledovanosti malinko zaostala za očekáváním a výsledky předchozích řad, s čísly okolo půl milionu diváků se ovšem kriminálka stále řadila mezi nejsledovanější sobotní pořady. Případy falešného policisty v podání Stanislava Majera a problémy s jeho partnerkou s tváří Lindy Rybové si po celou řadu držely stabilní sledovanost a bylo vidět, že fanouškovská základna pořadu je stále silná. V sobotu se ale s oblíbenou kriminálkou uvidí diváci naposledy, osmý díl bude v rámci třetí sezóny zároveň posledním.
Od příští soboty pak Prima vsadí na jinou kriminálku, která ovšem slibuje ještě daleko drsnější a napínavější přístup. Československý seriál Lovci lebek nás zavede do světa elitní jednotky, která má speciální cíl – dopadnout zločince, kteří prchají před spravedlností. A je jedno, zda se jedná o zoufalé jedince schovávající se u příbuzných, nebo mezinárodní zločince, kteří se bez falešných identit a spolupráce s podsvětím neobejdou.
Chladnokrevné pátrání, během něhož postavy neví, komu mohou věřit, zde povedou vyšetřovatelé v čele s charismatickým Samuelem (Milan Ondrík) a IT specialistkou Lucií (Sarah Prachařová). Tým vede nekompromisní Nora (Helena Krajčiová) a doplňují ho rodinně založený Jakub (Daniel Fischer) či tajemný informátor SIS Artur (Adrian Jastraban). Lovci lebek jsou inspirováni skutečnými případy a na rozdíl od většiny kriminálek slibují akčnější pojetí plné napětí a adrenalinu. Díky tomu má mít výsledný seriál spíše dynamiku akčního thrilleru. Seriál natočil režijní veterán Jiří Chlumský.
„Nejnáročnější byla scéna, kdy předstírám, že jsem cizinka, usedavě pláču a prosím o život, a pak taky akční scény v autě, kdy jsme jezdili za plného provozu rychle po bratislavských dálnicích a chorvatských silnicích. Naopak nejraději vzpomínám na scénu u stolu na kriminálce, když dorazili čeští kolegové,“ vzpomíná na natáčení Prachařová. Nechme se překvapit, jak si drsnější kriminálka u diváků povede a zda se Zákony vlka dočkají důstojného nástupce. Seriál bude od 17. října k dispozici na streamovací platformě prima+, v televizi odstartuje 24. října.
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Zdroj: FTV Prima