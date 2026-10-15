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Oblíbená kriminálka na Primě končí. Nahradí ji nelítostný hon na uprchlíky

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Dennívýzva
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Televize Prima a její diváci se tuto sobotu rozloučí s kriminální stálicí. Zákony vlka, které si vybudovaly svou stabilní fanouškovskou základnu, totiž doputují do finále své třetí série a přenechají prostor další podzimní novince. Tou bude nový československý seriál Lovci lebek, který hodlá vsadit na charismatické obsazení, ale také adrenalin či akci.
Oblíbená kriminálka na Primě končí. Nahradí ji nelítostný hon na uprchlíky

Oblíbená kriminálka na Primě končí. Nahradí ji nelítostný hon na uprchlíky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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