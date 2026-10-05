Oblíbená dětská hra skrývá tiché utrpení: Za populární atrakcí stojí bezohledná krutost k nevinným tvorům

Automaty s kovovým mechanickým drapákem známe snad všichni. Plní nadšení do nich vhodíte peníze a pokusíte se pohnout nespolupracujícím ramenem, které se velmi záhy přestane hýbat. Jde o víceméně neškodný podfuk, při němž člověk přijde o pár korun a se smíchem oželí neulovenou hračku nebo jinou výhru, kterou automat nabízí.
Celá situace se však může razantně změnit, když člověk v boxu za sklem
hracího automatu místo plyšových zvířátek najde krčící se vyděšené tvorečky. Šokující nález v obyčejné arkádě
Podobný scénář se totiž odehrál v jedné arkádové herně v
čínském Šen-čenu, kde do již zmíněných drapákových automatů provozovatel umístil živé křečky, aby přilákal návštěvníky. Setkal se však spíše s kritikou než s chválou. Videa zveřejněná návštěvníky na sociálních sítích ukazovala nebohé hlodavce krčící se v rozích automatu, vystavené neustálému stresu z hlučného prostředí i občasným úderům kovového drapáku.
To vyvolalo na internetu vlnu negativních reakcí a mnozí lidé podnik obvinili z týrání zvířat.
Celou situaci ještě více vyhrotilo zjištění, že během únorových oslav Svátků jara zůstala herna uzavřená a o křečky se během této doby nikdo nestaral. Když se místní pokusili situaci řešit, na občanské lince se dozvěděli, že úřady nemohou zasáhnout, protože
„Šen-čen nemá zákon pro ochranu zvířat“, jak uvádí South China Morning Post.
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A co na to herna?
Po vlně ostré kritiky herna hlodavce z
automatů stáhla. Avšak problém se tím rozhodně nevyřešil.
Následně totiž mohli návštěvníci v herně najít
automaty s možností vyhrát živou rybku nebo malou želvu. Přes sto rybiček se přitom mačkalo v jedné společné nádrži bez pořádné filtrace.
Právník Zhang Zi’ang z pekingské advokátní kanceláře Dacheng
pro South China Morning post uvedl, že drapákový automat používající živé tvorečky mohl porušovat čínský zákon o prevenci epidemií u zvířat, pokud tedy podnik neměl příslušné povolení.
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Herna v
Šen-čenu není ani zdaleka prvním podnikem, který nabízí živá zvířata jako možnou výhru. Na sociálních sítích lze jednoduše najít spoustu videí, kde jde jasně vidět, jak v automatech v různých městech po celé Číně lidé hrají o želvy, křečky a jiné menší hlodavce.
Případ s arkádovou hernou pouze poukazuje na hlubší problém, kterým je absence celostátního zákona na ochranu dobrých životních podmínek domácích a hospodářských zvířat v
Číně. Tato mezera v zákonech umožňuje, aby se s drobnými zvířaty a domácími mazlíčky zacházelo jako s postradatelným zbožím. Zdroje: Autorský text, South China Morning Post, VICE, TheStar, Mothership, Turkmenportal