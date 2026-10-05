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Oblíbená dětská hra skrývá tiché utrpení: Za populární atrakcí stojí bezohledná krutost k nevinným tvorům

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Neobvyklá atrakce měla přilákat pozornost a pobavit návštěvníky jedné čínské arkádové herny. Místo toho se však stala terčem kritiky na sociálních sítích. Ukázalo se totiž, že za zdánlivě neškodnou zábavou se skrývá mnohem vážnější problém.
Oblíbená dětská hra skrývá tiché utrpení: Za populární atrakcí stojí bezohledná krutost k nevinným tvorům

Oblíbená dětská hra skrývá tiché utrpení: Za populární atrakcí stojí bezohledná krutost k nevinným tvorům

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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