Objevte rychlý recept na sýrové kanapky s česnekovou vůní a bylinkami: Nejlépe chutnají ještě horké z trouby

Když se večer doma potkáme skoro všichni najednou a oběd už je dávno minulostí, do dalšího velkého vaření se mi obvykle moc nechce. V takové chvíli přijdou vhod česnekovo-sýrové kanapky: jsou hotové za 5 minut, zasytí, jsou teplé a kuchyň po nich začne vonět dřív, než člověk stihne prostřít. Nejvíc práce na chuti odvede obyčejné česnekové máslo se špetkou sušené petržele a dva druhy sýra. Jeden plátek uvnitř bývá, ruku na srdce, trochu málo.
Takové
rychlé mám doma v záloze ráda. Hodí se nejen ve chvíli, kdy je hlad a času málo, ale i když někdo zazvoní neplánovaně a na stůl se mi nechce dávat jen večeře nebo studené rohlíky. Navíc se kvůli nim nemusí běžet do obchodu pro nic zvláštního. chipsy Toustový chléb, kousek másla, česnek a nějaký sýr se v lednici většinou najdou.
Celé je to jednoduché. Chléb se zvenku opeče dokřupava, uvnitř povolí sýr a česnek tomu dodá výraznou chuť, ale nepřetluče všechno ostatní. Nejčastěji střídám goudu s eidamem nebo s , protože každý sýr se na pánvi chová trochu jinak. A poznámka z kuchyně: sendviče nenechávejte na pánvi jen tak svému osudu. Mezi pěkně zlatým povrchem a připáleným rohem je někdy cheddarem opravdu jen pár vteřin. Recept na rychlý česnekovo-sýrový sendvič
Tahle dávka vystačí na
2 porce, tedy 2 sendviče. Když je u stolu víc lidí, suroviny jednoduše násobím a opékám je po várkách. Pánev toho stejně víc najednou většinou nevezme.
Doba přípravy: 5 minut Počet porcí: 2 sendviče Ingredience, které budeme potřebovat 4 plátky toustového chleba 4 plátky sýra 2 lžíce másla 2 stroužky česneku 1/2 lžičky sušené petržele sůl podle chuti pepř podle chuti Postup přípravy česnekovo-sýrových kanapek
1. Začněte
česnekovým máslem. Do malé misky dejte 2 lžíce másla, přidejte prolisované 2 stroužky česneku, 1/2 lžičky sušené petržele, trochu soli a pepře. Promíchejte, aby se česnek v másle rozprostřel co nejrovnoměrněji.
Zdroj: Co budu jíst? Nejprve si připravíme česnekové máslo.
2.
4 plátky toustového chleba potřete z jedné strany připraveným máslem. Vrstva nemusí být nijak silná, spíš ji zkuste rozetřít až ke krajům. Chléb se pak opeče rovnoměrněji. Zdroj: Co budu jíst? Toastový chléb potřeme bylinkovým máslem.
3. Dva plátky položte máslovou stranou dolů na pracovní plochu. Na každý dejte
2 plátky sýra. Druhy klidně kombinujte, právě tím bude sendvič o něco zajímavější.
4. Přiklopte zbylými dvěma plátky chleba tak, aby máslová strana zůstala nahoře. V tuhle chvíli už může sendvič rovnou na pánev.
Zdroj: Co budu jíst? Sendviče naplníme sýrem a opečeme z jedné strany.
5. Rozehřejte pánev na střední plamen. Sendviče položte na suchou pánev a opékejte asi
1 až 2 minuty z první strany. Jakmile spodní strana zezlátne, opatrně je otočte.
6. Druhou stranu opékejte další
1 až 2 minuty, dokud se sýr uvnitř neroztaví a chléb nebude křupavý. Pokud máte silnější plátky sýra, stáhněte raději plamen o něco níž. Chléb se jinak umí připálit dřív, než se náplň pořádně rozpustí. Zdroj: Co budu jíst? Naplněný toast otočíme na druhou stranu.
7. Hotové sendviče nechte asi půl minuty stát a potom je překrojte napůl. Na talíř je dejte hned, dokud je
sýr tažný a povrch ještě křupe. Sníst se dají i později, ale čerstvě z pánve mají úplně nejlepší chuť. Rady kam se hodí a jak si je doma obměnit
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Zdroj a fotky: Autorský text redakce cooky.cz, publikování se souhlasem , text částečně upraven pomocí AI Co budu jíst?
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