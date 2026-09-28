Objevila se recept na nejlepší domácí dalamánky, které absolutně válcují ty z obchodu – recept je snadný a chuťově nemají chybu

Představte si to dokonalé ráno. Dům se zvolna plní neodolatelnou vůní pečeného chleba, z trouby vytahujete zlatavé bochánky s typickým zářezem a při prvním zakousnutí slyšíte to nejlahodnější křupnutí na světě. Přesně takový zážitek nabízí poctivé domácí dalamánky. V době, kdy v obchodech narážíme na dopečené rozmražené polotovary bez chuti a duše, je návrat k vlastnímu pečení tím nejlepším rozhodnutím pro naše zdraví i chuťové buňky. Výsledkem jemné práce s kynutým těstem je pečivo, které si získává srdce svou neuvěřitelnou vláčností uvnitř a dořova propečenou kůrkou na povrchu.
Historie dalamánku je přitom opředena fascinujícím příběhem s nádechem francouzské elegance. Název tohoto oblíbeného pečiva totiž pochází z německého výrazu
d’Allemand (v překladu „německý“ či „podle německého způsobu“), avšak jeho zrod v českých zemích se datuje do doby napoleonských válek. Francouzští vojáci tehdy na našem území poptávali tmavší, hutnější a výživnější chlebové pečivo, na které byli zvyklí z domova. Místní pekaři jim vyhověli a vytvořili menší oválné bochánky, často s příměsí žitné mouky a divokého koření. Z původně vojenské stravy se tak postupně stala legendární stálice české pekařské tradice.
Krása kynutého těsta spočívá v jeho všestrannosti a prostorné fantazii pro vaše kulinářské experimenty. Základní recepturu můžete snadno ozvláštnit. Milovníci výraznějších chutí mohou do těsta přidat špetku drceného kmínu, mletého koriandru nebo strouhaný brambor pro ještě delší vláčnost. Povrch vřele doporučujeme před pečením posypat hrubozrnnou solí, lněným semínkem, slunečnicí nebo klasickým kmínem. Pokud preferujete bohatší texturu, část hladké mouky nahraďte celozrnnou žitnou či špaldovou variantou. Vytvoříte si tak vlastní rustikální skvost, na který budete právem hrdí.
Teplou vodu smíchejte se sušeným droždím, chlebovou moukou a ingredience důkladně promíchejte. Směs zakryjte potravinovou fólií a nechte ji 15 minut reagovat.
Mezitím samostatné míse smíchejte 380 g chlebové mouky s cukrem a studenou vodou. Do směsi přidejte vzešlý kvásek a vytvořte hladké těsto.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Vzniklé těsto hněťte 2–3 minuty, zapracujte do něho sůl, zakryjte ho potravinovou fólií, čistou utěrkou a nechte ho kynout 20 minut na teplém místě.
Následně do těsta zapracujte máslo, zakryjte ho potravinovou fólii a nechte ho kynout ještě 20 minut v teple. Vykynuté těsto rozdělte na 6 dílů, z kterých vyválejte pláty ve tvaru elipsy.
Pláty těsta zarolujte a vzniklé dalamánky vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem. Ty znovu zakryjte a nechte kynout ještě 15 minut. Poté v jejich středu vytvořte řez, který zajistí, aby dalamánky při pečení nepraskaly.
Kousky těsta pečte v předehřáté troubě na 200 °C po dobu 13–15 minut. Domácí křupavé dalamánky podávejte až po vychladnutí, aby byly lépe stravitelné.
Poznámka: Do trouby pod dalamánky umístěte mísu s vodou, která vytvoří v troubě vhodnou vlhkost. Díky tomu bude pečivo zvenku křupavé a uvnitř krásně vláčné.
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Zdroj receptu: Fast Easy Delicious
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato