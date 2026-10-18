Oběma to vyšlo až napodruhé. Igor Chmela s manželkou tráví 24 hodin denně, mají tři děti a jejich recept na štěstí je prostý

Herec a komik Igor Chmela, kterého většina Čechů zná z Partičky, poznal svou druhou ženu Janu Janěkovou v roce 2005 na jevišti Divadla Na zábradlí. VIP život zaznamenal, že oba ale byli v tu dobu sezdaní s někým jiným. Herečka později v pořadu 7 pádů Honzy Dědka
popsala začátek jejich vztahu jako „bolestivý a náročný“. Dva rozpadlé svazky, dvě rodiny v troskách, a uprostřed toho pocit, že takhle je to správně. Dnes mají tři děti, společné divadlo a používají větu, která zní jako vtip z improvizace, ale myslí ji smrtelně vážně: „Nedělat kraviny.“ Dva konce, jeden začátek
O důvodech, proč jejich první manželství nevyšla, oba mluví jen opatrně. Prostě situace byla komplikovaná a nikdo z ní nevyšel bez šrámů. Žádné obviňování, žádné pikantní detaily pro bulvár. Co ale řekli jasně:
potkali se na jevišti a věděli, že spolu chtějí být, i když to znamenalo projít bolestivým rozchodem s dosavadními partnery. Právě tahle zkušenost podle nich formuje to, jak dnes ke vztahu přistupují. Není to naivní romantika lidí, kterým to vyšlo napoprvé. Je to vědomá volba dvou lidí, kteří vědí, jak vypadá konec, a nechtějí ho zopakovat.
Chmela a Janěková v roce 2005 založili
Divadlo Verze, které pravidelně vyjíždí na zájezdy po celé republice. Společná práce znamená společné zkoušky, společné cesty autobusem, společný hotelový pokoj. A pak návrat domů ke třem dětem. Proste spolu být 24 hodin. Janěková v rozhovoru pro Novinky popsala sebe jako „zrychlenou“ a Igora jako „rozvážného“. Povahový protiklad, který by v jiném páru generoval permanentní třecí plochy, u nich funguje jako pojistka: jeden brzdí, druhý táhne. Zájezdový režim, který by řadu párů rozložil, jim paradoxně vyhovuje. Jana říká, že ji to s Igorem „pořád baví“. Po dvaceti letech. Zdroj fotografie: Nextfoto Recept, který zní jednoduše, a není
Když se páru někdo zeptá na tajemství fungujícího vztahu, Igor odpoví svou typickou zkratkou:
„Nedělat kraviny.“ Publikum se zasměje. Jenže pod tou větou je víc vrstev, než kolik jich slyšíte. Jana ji v rozhovorech rozbaluje do tří konkrétních principů: Prevence místo hašení požárů. „Už víme, čemu máme předcházet.“ Po dvou dekádách znají spouštěče svých konfliktů a vyhýbají se jim dřív, než eskalují. Přijetí odlišnosti. Rozdílné tempo, jiný styl komunikace, odlišný práh trpělivosti: to všechno berou jako materiál, se kterým se pracuje, ne jako důvod k útěku. Systematická práce. Jana doslova říká, že vztah „není zadarmo“ a jeho údržba je „systematická práce“. Žádný autopilot, žádné spoléhání na to, že láska všechno vyřeší sama.
Banální? Slovně ano. V praxi to znamená disciplínu, kterou většina párů nedokáže udržet ani pár měsíců, natož dvacet let.
Rodina jako priorita, i za cenu ústupků
Loni Chmela v rozhovoru pro Novinky prozradil, že nejstarší dceři Anně bylo osmnáct a dvojčatům Ele a Antonínovi patnáct. Mluvil o soukromých školách, hypotéce a o tom, že chce víc času na rodinu a vlastní projekty. Právě proto
opustil Partičku, pořad, který mu přinesl masovou popularitu, ale žral čas, který chtěl trávit jinde. Je to detail, který leccos vypovídá. Ne každý by to udělal. Aktuálně ho diváci mohou vidět ve filmu Město otců režiséra Zdeňka Tyce, který měl světovou premiéru na MFF Karlovy Vary. Janěková mezitím pokračuje v televizní práci, diváci ji znají třeba jako Alenu ze seriálu Jedna rodina na Nově.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Daniela Linhartová