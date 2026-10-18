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Oběma to vyšlo až napodruhé. Igor Chmela s manželkou tráví 24 hodin denně, mají tři děti a jejich recept na štěstí je prostý

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Dennívýzva
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Igor Chmela a Jana Janěková spolu žijí přes dvacet let, sdílejí jeviště, divadelní společnost i ložnici na zájezdech. Oba přitom mají za sebou manželství, které skončilo krachem.
Igor Chmela

Igor Chmela

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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