„Obecně mám problém s intimitou." Viki z Love Islandu promluvila o žhavých scénách ve vile i o tom, co na to řekli věřící rodiče

Viktorie Marczaková, kterou diváci šesté řady Love Island Česko & Slovensko znají jako Viki, dala v rozhovoru pro eXtra.cz těsně před vstupem do soutěže nezvykle upřímnou odpověď. Neptala se jí na to moderátorka, nebylo to vytažené z kontextu, sama pojmenovala, že intimní situace před kamerami jsou pro ni slabina. A rovnou přidala druhou vrstvu: bála se, co na celou show řeknou její věřící rodiče v Polsku. Výsledek? Překvapil ji.
Divošku brzdí kamery, ne city
Oficiální medailonek na webu TV Nova ji představuje jako vášnivou, odvážnou ženu, která miluje nové výzvy a ráda vystupuje z komfortní zóny. Sama o sobě říká, že je ve vztahu otevřená a citlivá. Jenže když v rozhovoru padla řeč na „peprnější hry“ a intimní situace, tón se změnil.
„Obecně mám problém s intimitou,“ přiznala Viki. Důležité je, v jakém kontextu to řekla, nemluvila o neschopnosti se citově otevřít ani o strachu z blízkosti jako takové. Mluvila o kamerách, o hrách, o tom, že na žhavé situace „musí být připravená“. Konkrétní disciplínu ani hranici, kam by ještě šla, nepojmenovala. Zůstala u obecné mentální přípravy. Žádná strategie, žádná pravidla předem. Jen vědomí, že to bude těžké.
Rodiče, víra a strach z reakce
Druhý rozměr Vikiina přiznání se týkal rodiny. Její rodiče žijí v Polsku a jsou věřící. Pro dvacetiletou Polku, která se do Česka přestěhovala kvůli bývalému partnerovi a studiu, byla představa jejich reakce na Love Island horší než samotný vstup do vily. A pak přišel zvrat. Reakce rodičů i sourozenců byla podle Viki „hrozně pozitivní“. Žádné výhrady, žádné podmínky, žádné ultimátum.
V kontextu Love Islandu to není samozřejmost. Formát má s rodičovskými reakcemi na intimní záběry historii. V roce 2023 soutěžící Honza Mrkous v pořadu eXtra Host popsal, že po zveřejnění pikantního videa z vily byla jeho matka natolik zklamaná, že za ním do soutěže nepřijela. O rok později řešili rodiče jiné soutěžící postelovou scénu přímo v oficiálním bonusu Novy. Vikiina rodina zatím stojí na opačném pólu, ale série teprve začala.
Sezona hříchu a první pár
Letošní šestá řada je oficiálně postavená na tématu „hříchu“. Motiv pokušení se promítá do her, vizuálu i dramaturgické linky celé sezony. Pro soutěžící, která dopředu přiznává respekt z intimních situací, je to prostředí na míru, akorát obráceně, než by si přála.
Přesto Viki po startu série 7. září na platformě Voyo nezamrzla. Hned v prvním párování vytvořila pár s Honzou a Nova jejich spojení už den nato označila jako první silné spojení v letošní řadě. Navázat kontakt pro ni evidentně problém není. Otázka zní, co se stane, až přijdou hry, kde kamery zabírají víc než konverzaci.
Zranitelnost jako výhoda?
Mezi desítkou soutěžících, kteří v medailoncích mluví o ideálních partnerech a životních cílech, Viki vyčnívá tím, že pojmenovala konkrétní slabinu. Nebalila ji do sebevědomých frází, netvářila se, že ji nic nerozhodí. Řekla: tohle bude problém.
Podle nás je právě tahle otevřenost důvod, proč ji diváci budou sledovat pozorněji než ostatní. Love Island stojí na pokušení, a pokušení funguje jen tam, kde existuje hranice, kterou může někdo překročit. Viki svou hranici ukázala ještě před prvním dnem ve vile. Teď zbývá zjistit, jestli ji sezona hříchu nechá na místě.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová