Obě dcery Ivy Kubelkové odcházejí z domova. Natálie už bydlí sama, Karolína míří na studia do Španělska

Když Iva Kubelková rozhovoru pro
Marianne popisovala, jak se jí obě dcery osamostatňují, neznělo to jako drama o opuštění matky a rodného hnízda. Podle názoru redakce VIP život šlo spíš o potvrzení něčeho, co v rodině zraje roky. Natálie je dávno pryč, Karolína se chystá a vybírá si mezi Madridem a Barcelonou. Dvojitý odchod dětí ze dne na den to není. Je to příběh dvou sester, z nichž každá si razí vlastní cestu, a matky, která to veřejně rámuje jako důsledek výchovy, ne jako ztrátu. Natálie a teď i Karolína
Starší dcera Ivy Kubelkové a Georga Jiráska opustila společnou domácnost mnohem dřív, než si většina lidí myslí. V roce 2023 o tom v rozhovoru mluvil její tehdejší partner Adam Mišík, Natálie se k němu přestěhovala v sedmnácti, mimo jiné kvůli dlouhému dojíždění do školy.
Po rozchodu s Mišíkem si našla vlastní byt, kde žije sama. „Je mi tam super,“ řekla eXtra.cz. Studuje Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a samostatné bydlení nepopisuje jako nouzové řešení, ale jako vědomou volbu. Pro Kubelkovou tedy u starší dcery žádný „zásadní zlom“ nenastal, ten proběhl už před lety.
U mladší dcery je situace jiná. Karolína Jirásková chodí do třetího ročníku Leonardo V. Academy v Praze. Ještě na jaře mluvila o dalším studiu v souvislosti a forenzní psychologií a zmínila i přijímačky na AVU. Na podzim už
konkrétně cílí na výtvarnou školu ve Španělsku, buď v Madridu, nebo v Barceloně. Co ji k tomu vede? Prý láska ke španělštině a touha rozvíjet se ve výtvarném umění. Kontextově to dává smysl, k malování ji od dětství vedl právě otec Georg Jirásek. Na českou uměleckou střední se dříve nedostala, a zahraniční cesta tak vypadá jako logický krok, ne jako útěk. Zdroj fotografie: Nextfoto Kubelková: výchova k samostatnosti, ne prázdné hnízdo
Iva Kubelková o odchodu dcer nemluví jazykem „syndromu prázdného hnízda“. V rozhovorech pro
Forbes i Marianne opakuje, že obě dcery jsou velmi samostatné a že si rodina současnou fázi „náramně užívá“. Připouští, že pro rodiče bývá těžké přihlížet zkušenostem, které si děti musí odžít samy. Ale nepřidává k tomu slzy ani patos. Nezůstává přitom sama. S dlouholetým partnerem Georgem Jiráskem tvoří pár, který se ve výchově shoduje. Vazba s dcerami nestojí na sdílené adrese, ale na dlouhodobě budovaném zázemí. A to se stěhováním nezmizí.
Podle nás je prakticky náročnější právě Karolínin případný odchod do Španělska, ne Natáliino dávno rozběhnuté osamostatnění v Praze. Natálie je na dosah, mluví česky, žije v prostředí, které celá rodina zná. Karolína by se ocitla v cizí zemi, na nové škole, s nulovým časovým posunem, ale s letovou vzdáleností tři hodiny.
Víkendové návraty jsou reálné jen při levných linkách a volném rozvrhu, a obojí bývá v prvním ročníku zahraniční školy nejisté. Kubelková to zjevně ví. V rozhovoru pro iDNES nechává zaznít, že si na odloučení kvůli zahraničí bude muset zvykat. Je to jedna z mála chvil, kdy její jinak klidný tón prozradí, že nová fáze nebude jen o radosti z dospělých dcer.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová