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Obě dcery Ivy Kubelkové odcházejí z domova. Natálie už bydlí sama, Karolína míří na studia do Španělska

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Dennívýzva
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Natálie Jirásková žije mimo rodinnou domácnost už od sedmnácti let. Její mladší sestra Karolína teď oznámila plán odejít po maturitě studovat výtvarné umění do Španělska.
Kubelková, Jirásková, Jirásková

Kubelková, Jirásková, Jirásková

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

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