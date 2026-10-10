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Obavy o pardubické hvězdy. Ze zápasu kvůli zranění odstoupili Sedlák i Sobotka

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Dennívýzva
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Pardubice sice ve Vítkovicích natáhly vítěznou sérii na šest zápasů, ale výhra 3:2 přišla s dvojitou personální daní. Oba zkušení centři opustili led předčasně.
Obavy o pardubické hvězdy. Ze zápasu kvůli zranění odstoupili Sedlák i Sobotka

Obavy o pardubické hvězdy. Ze zápasu kvůli zranění odstoupili Sedlák i Sobotka

Zdroj: HC Dynamo Pardubice
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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