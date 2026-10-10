Obavy o pardubické hvězdy. Ze zápasu kvůli zranění odstoupili Sedlák i Sobotka

Vladimír Sobotka odkulhal do kabin už v první třetině a na led se nevrátil. Stihl pouhých 1:33 herního času. Lukáš Sedlák vydržel podstatně déle, odehrál 14:36, ale v závěru utkání i on zamířil do šatny a na střídačku se už neposadil. Trenér Václav Kočí na pozápasové tiskovce přiznal, že zdravotní stav obou hráčů zatím nezná. Podle Hokej.cz se u Sobotky jedná o poraněné rameno, u Sedláka o blíže nespecifikovaný problém v dolní části těla. Oficiální klubová diagnóza ale zveřejněna nebyla.
Dva dny do Třince
Načasování je pro Dynamo mimořádně nepříjemné. Už v neděli 11. října od 18:30 hostí Pardubice doma Třinec, tým, který v tabulce sedí na prvním místě. Obě mužstva mají za posledních pět extraligových kol stoprocentní bilanci. Jde o první přímý střet dvou nejlepších celků sezony a Dynamo do něj může jít bez dvou centrů najednou.
K tomu je třeba připočíst kontext posledních dnů. Ve středu večer Pardubice hrály v Bordeaux zápas Ligy mistrů, přiletěly domů kolem třetí ráno, hráči byli v postelích až kolem čtvrté. Ve čtvrtek dostali volno, v pátek absolvovali rozbruslení a večer nastoupili ve Vítkovicích. Přímou souvislost mezi cestováním a zraněními zdroje nepotvrzují, ale Kočí sám označil program za těžký.
Co ztráta každého z nich znamená
Sedlák a Sobotka plní v pardubickém útoku odlišné role a jejich případná absence by tým zasáhla jinak.
- Sedlák je kapitán, první centr a jeden z nejproduktivnějších hráčů kádru. Po deseti extraligových zápasech má 9 bodů (4+5) a v týmovém bodování patří do první čtyřky. Jeho výpadek by přímo ovlivnil složení první lajny i přesilovkových formací.
- Sobotka má po stejném počtu zápasů 2 body (1+1). Produktivitou momentálně nevyčnívá, ale drží jednu z centrských pozic a přináší zkušenost z NHL i reprezentace. Jeho absence oslabuje hloubku středních útočníků.
Podle nás platí: pokud by chyběl jen Sobotka, Dynamo to přeskupí bez dramatických následků. Vypadne-li na delší dobu Sedlák, mění se charakter první formace i celé ofenzivy.
Pardubický kádr má rezervy, ale ne nekonečné
Útočná soupiska Dynama nabízí alternativy. Tomáš Nosek, Roman Kondelík, Miloš Kelemen, Adam Poulíček, David Tomášek nebo Matěj Stránský, to jsou jména, která mohou zaplnit mezery. Klub už letos kvůli zdravotním problémům sáhl i po mladších hráčích z B-týmu. Zdravotní komplikace přitom nejsou v Pardubicích novinkou této sezony. Už před startem extraligy chyběli Kelemen, Poulíček, Kaut, Sobotka i Lauko; Kaut řešil potíže v dolní části těla od letní přípravy.
Jeden výpadek v centru tým zvládne přeskupit. Dva najednou jsou citelnější zásah, zvlášť když jeden z nich je kapitán s devíti body v deseti zápasech.
Košťálkův trest jako třetí problém
Vedle obou zranění řeší Pardubice ještě disciplinární záležitost. Obránce Jan Košťálek dostal ve 49. minutě dvacetiminutový trest za fyzické napadení rozhodčího. Kočí po zápase podle Hokej.cz situaci komentoval jasně: Košťálek to přehnal. Zda bude následovat dodatečný disciplinární postih, ukáže nejbližší jednání. Před Třincem tak může Dynamo řešit absenci nejen v útoku, ale i na modré čáře.
Definitivní odpověď na otázku, zda Sedlák se Sobotkou v neděli nastoupí, dá až předzápasová nominace. Do té doby zbývá Pardubicím sobotní vyšetření, krátká regenerace a naděje, že vítězná série přežije i bez dvou klíčových centrů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek