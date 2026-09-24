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O zastupitelská křesla v Sokolově se utkají lidé ze sedmi kandidátek

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V Sokolově bude letos v komunálních volbách kandidovat sedm stran, hnutí a koalic. Před čtyřmi lety se o křesla zastupitelů ucházelo jedenáct uskupení. Sokolovské zastupitelstvo má sedmadvacet členů.
O zastupitelská křesla v Sokolově se utkají lidé ze sedmi kandidátek

O zastupitelská křesla v Sokolově se utkají lidé ze sedmi kandidátek

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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