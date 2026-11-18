Když se na vánočním podnose sejdou těžké čokoládové a ořechové druhy cukroví, právě tyhle křehké hvězdičky plněné citrónovým krémem přinesou přesně ten jiskřivý kontrast, po kterém vaše chuťové pohárky zatouží. V každém soustu se dokonale potkává jemné máslové těsto s hedvábným, příjemně nakyslým krémem zjemněným bílou čokoládou, který se na jazyku doslova rozplyne. Kombinace citrusových náplní a křehkého pečiva má silnou tradici především v anglosaské a středomořské cukrařině, odkud si postupně našla cestu i do středoevropských kuchyní jako svěží alternativa ke klasickým marmeládám. Tvar hvězdičky navíc odedávna symbolizuje sváteční světlo a naději, takže na slavnostním stole působí neuvěřitelně elegantně.
Ačkoliv jde o sváteční mlsání, při rozumné míře v něm najdete i fajn benefity pro své tělo. Čerstvá citrónová šťáva a kůra jsou plné vitamínu C, antioxidantů a esenciálních olejů, které v zimním období povzbudí imunitu, podpoří trávení a okamžitě zlepší náladu svou svěží vůní. Kvalitní máslo pak dodá vitamíny A a D.
Skvělé na tomhle receptu je i to, jak snadno ho můžete obměnit podle nálady. Citróny klidně vyměňte za šťavnaté limetky, krvavé pomeranče nebo voňavé mandarinky, které krému dodají úplně jiný, exotický šmrnc. Do těsta pak můžete pro jemnou oříškovou chuť přimíchat trochu mletých blanšírovaných mandlí nebo špetku mletého kardamomu, který si s citrusy neskutečně rozumí.
Vejce vyšlehejte se špetkou soli, změklým máslem a cukrem. Asi po 2 minutách šlehání přidejte mouku, vanilkový cukr a vytvořte těsto.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto zakryjte potravinovou fólií a vložte ho na 30 minut do lednice. Poté ho rozdělte na 2 části, z kterých vyválejte pláty o tloušťce 0,4 cm.
Z obou plátů vykrojte hvězdičky a vyskládejte je na plech pokrytý pečicím papírem. Následně je pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 13 minut.
Poznámka: Z těsta vykrojte sudý počet hvězdiček.
Mezitím připravte krém. V rendlíku smíchejte citrónovou šťávu s kůrou, cukr a směs zahřívejte 1 minutu. Poté přidejte směs vody se škrobem a pokračujte v zahřívání 2–3 minuty.
Jakmile směs začne bublat, vařte ji 1 minutu a vmíchejte do ní bílou čokoládu, kterou nechte rozpustit. Zatím v samostatné míse šlehejte máslo asi 2 minuty.
Poté, co máslo získá nadýchanou texturu, vešlehejte do něj horkou citrónovou směs. Vzniklý krém vložte do lednice, kde ho nechte ztuhnout.
Tip: Tuhnutí urychlíte, vložíte-li krém do mrazáku.
Polovinu upečených a vychladnutých hvězdiček pokryjte připraveným krémem. Ten pak zakryjte druhou půlkou hvězdiček.
Poznámka: Aplikaci krému vám usnadní použití cukrářského sáčku s ozdobnou hlavicí.
Hvězdičky plněné citrónovým krémem podávejte posypané moučkovým cukrem. Než je zkonzumujete, uchovávejte je ve vzduchotěsném obalu na chladném místě.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Vynikající s Rikou Kienerou
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato