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O úspěšném přesazení pokojových rostlin může rozhodnout i denní doba. Vhodný je pouze určitý časový úsek

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Zjistěte, která denní doba je pro přesazování rostlin nejvhodnější. Rostliny poté substrát lépe prokořeňují, celkově prosperují a dříve kvetou.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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