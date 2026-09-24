O úspěšném přesazení pokojových rostlin může rozhodnout i denní doba. Vhodný je pouze určitý časový úsek

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O úspěšném přesazení pokojových rostlin může rozhodnout i denní doba. Vhodný je pouze určitý časový úsekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zjistěte, která denní doba je pro přesazování rostlin nejvhodnější. Rostliny poté substrát lépe prokořeňují, celkově prosperují a dříve kvetou.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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