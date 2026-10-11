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O smrti mámy se dozvěděl z Facebooku: Artur Štaidl jí teď chystá poctu!

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Dennívýzva
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Artur Štaidl slaví třicátiny. Přítelkyně mu připravuje narozeninovou oslavu, on sám ale stojí před mnohem větším zlomem: buduje vlastní podnikání, vrací se k hudbě a s novou kapelou chystá předělat jednu z písní své maminky Ivety Bartošové. Jeho narozeniny tak provází nejen nové plány, ale i vzpomínka na chvíli, kdy se jako školák dozvěděl o její smrti.
Bohužel na jeho oslavě nebude jeho maminka ani tatínek

Bohužel na jeho oslavě nebude jeho maminka ani tatínek

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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