O smrti mámy se dozvěděl z Facebooku: Artur Štaidl jí teď chystá poctu!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bohužel na jeho oslavě nebude jeho maminka ani tatínekZdroj: herminapress
Článek byl publikován 11.10.2026 13:13
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