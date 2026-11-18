Jižní Korea může do mezinárodního výběru pořadatele letních olympijských her v roce 2036 vstoupit s projektem, za kterým nestojí přímo hlavní město Soul. Provincie Severní Čolla oznámila, že chce pokračovat ve vlastní kandidatuře, protože se nepodařilo dojednat společný model se Soulem. Jde zatím o snahu získat pořadatelské právo, nikoli o rozhodnutí, že se olympiáda v regionu skutečně uskuteční.
Rozdíl mezi zájmem a potvrzeným pořadatelstvím je zásadní. Mezinárodní olympijský výbor vede s případnými kandidáty postupná jednání a posuzuje ekonomické, organizační i sportovní možnosti jednotlivých projektů. Výběr je dlouhodobý proces, který zahrnuje například dopravní dostupnost, dostupnost sportovišť, ubytovací kapacity, financování a schopnost splnit požadavky pro pořádání vrcholné sportovní akce.
Bez Soulu bude projekt muset obstát samostatně
Kandidatura regionu se od nabídky metropole liší také zázemím. Soul už v minulosti pořádal olympijské hry a má zkušenosti s rozsáhlou sportovní infrastrukturou. Jihokorejské regiony ale mohou nabídnout jiné rozložení soutěží, nová sportoviště nebo využití několika měst. Každá taková varianta zároveň vyžaduje podrobné vysvětlení dopravních přesunů sportovců a návštěvníků.
Severní Čolla chce o svém projektu dále jednat a hledat podporu pro mezinárodní fázi kandidatury. Podle dostupných informací by další konzultace s olympijskými představiteli mohly pokračovat v roce 2027. Není ovšem jasné, jaký harmonogram nakonec organizátoři výběru stanoví a zda se podaří všechny organizační podmínky splnit.
Zájem má širší okruh zemí
Letní olympijské hry patří mezi nejsledovanější sportovní události světa a o jejich pořádání se zajímá více zemí. Diskuse o ročníku 2036 proto nebude pouze soubojem dvou asijských projektů. Organizátoři musí při porovnávání nabídek řešit i dopady na veřejné finance a dlouhodobé využití sportovišť po skončení her.
Pro jihokorejskou provincii je nynější rozhodnutí důležité především tím, že potvrzuje pokračování projektu bez formální dohody se Soulem. Samotná kandidatura může region zviditelnit, ale výstavba či úpravy sportovního zázemí by vyžadovaly konkrétní závazky. Vítěz výběrového řízení zatím určen nebyl a otázka pořadatele olympijských her 2036 zůstává otevřená.