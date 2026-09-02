O NHL bojuje brankářský obr z Česka. V Utahu dostane Hrabal velkou šanci

11. září startuje v Salt Lake City rookie camp a Hrabal na něm bude jedním z nejsledovanějších jmen. Dvacetiletý rodák z Prahy, který poslední tři roky strávil na University of Massachusetts, má za sebou sezonu, po které si ho v organizaci nemohli nevšimnout: 19 výher, úspěšnost zákroků 93,7 %, průměr 1,95 inkasovaného gólu na zápas a čtyři čistá konta. Čísla, která mu vynesla ocenění Hockey East Player of the Year a nominaci mezi tři finalisty Mike Richter Award pro nejlepšího univerzitního brankáře v Americe. Teď přichází okamžik, kdy se tahle statistika musí přetavit v něco hmatatelného, v první minuty na profesionálním ledě.
Z Prahy přes Omahu na univerzitní špičku
Hrabalova cesta do zámoří začala v mládeži Sparty. V sezoně 2022/23 odešel do USHL za Omaha Lancers a odtud zamířil na UMass. Už v roce 2023 si ho vyhlédla tehdejší Arizona (dnes Utah Mammoth) a draftovala ho ve druhém kole z 38. místa. Draftový profil NHL tehdy uváděl výšku 201 centimetrů a 97 kilogramů. Ve své draftové třídě byl hodnocený jako druhý nejlepší severoamerický gólman.
Tři roky na univerzitě ho posunuly z talentovaného obra v kompletního brankáře. Právě poslední sezona 2025/26 byla průlomová: v celé NCAA skončil třetí v úspěšnosti zákroků mezi gólmany s minimálně patnácti starty, pátý v průměru inkasovaných branek. 25. března 2026 přišel logický krok: tříletý nováčkovský kontrakt. Generální manažer Bill Armstrong při podpisu řekl: „Je to velký, atletický brankář, který se každou sezonou zlepšuje.“ Hned po podpisu Hrabal zamířil do Tucsonu v AHL na zkušenou.
Co ho v Utahu čeká, a co mu stojí v cestě
Hrabalův zářijový program má dvě fáze. Nejprve rookie camp od 11. září a tři zápasy Rookie Showcase proti nováčkům Vegas, San Jose a Los Angeles. Pokud projde sítem, čeká ho hlavní přípravný kemp a šance ukázat se v přípravných zápasech. Utah otevírá přípravnou sezonu 20. září v Coloradu, následují duely v Los Angeles, ve Vegas a 26. září domácí zápas proti Coloradu. Podle informací Hokej.cz má Hrabal slíbený minimálně jeden přípravný zápas za hlavní tým.
Jenže mezi rookie campem a místem v sestavě na úvodní zápas sezony leží propast jménem Karel Vejmelka. Zkušený krajan podepsal s Utahem v březnu 2025 pětiletý kontrakt a je pevně usazenou jedničkou. Jako pravděpodobného záložníka pro sezonu 2026/27 navíc NHL.com uvádí Sebastiana Cossu. Hrabal se v oficiálním žebříčku pěti nejlepších prospektů organizace zatím neobjevuje.
Realisticky: úvodní zápas sezony v NHL letos nechytá. Ale to neznamená, že je daleko.
Proč má Utah důvod nespěchat
Právě Vejmelkova pozice dává organizaci komfort, který je pro Hrabalův rozvoj ideální. Utah si může dovolit testovat mladého gólmana bez tlaku na okamžité nasazení do role jedničky. Hrabal dostane prostor v Tucsonu, kde jeho nováčkovská smlouva oficiálně startuje sezonou 2026/27, a každý kemp, každý přípravný zápas je příležitost ukázat, že patří do širšího plánu.
Vejmelka sám přitom v Hrabalovi vidí budoucnost. V rozhovoru pro Hokej.cz řekl, že mladý krajan má potenciál stát se jedničkou v NHL, a vyzdvihl jeho rychlost, vlastnost, která u brankářů nad dva metry nebývá samozřejmostí. Právě kombinace rozměrů a mobility je to, co Hrabala odlišuje od běžných „velkých gólmanů“, kteří pokryjí branku, ale nestíhají přesuny.
Kde a kdy ho můžou čeští fanoušci sledovat
Hrabalovy první profesionální kroky půjde sledovat i z Česka. Přípravné zápasy Utahu vysílá Nova Sport, Nova a OnePlay, kompletní pokrytí pak nabízí NHL.TV na platformě DAZN. Pro ty, kdo chtějí konkrétní časy:
- 20. září Utah v Coloradu → v Česku 21. září v 01:00
- 22. září Utah v Los Angeles → 23. září ve 04:00
- 24. září Utah ve Vegas → 25. září ve 04:00
- 26. září Utah vs. Colorado (doma) → 26. září ve 23:00
Poslední zápas je z hlediska českého diváka nejpřístupnější. A pokud Hrabal dostane slíbenou šanci, může to být první příležitost vidět dvoumetrového Čecha v dresu týmu NHL.
Projekt, ne hotový produkt
Návrat na univerzitu už nepřipadá v úvahu, podpisem profesionální smlouvy se ta cesta uzavřela. Před Hrabalem je teď jediný směr: nahoru přes AHL do NHL, nebo stagnace v nižším patře. Materiál na velký příběh tam je. Tři roky v NCAA, špičkové statistiky, ocenění, fyzické parametry, které v lize nemá skoro nikdo. Co zatím chybí, je jediná profesionální minuta pod tlakem, který univerzitní hokej nedokáže simulovat.
Září 2026 mu dá první odpovědi. Ne definitivní, ale první.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek