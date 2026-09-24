O kolik zvyšují magnetky na ledničce spotřebu elektřiny? Nechali jsme to spočítat odborníky

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Chladnička pokrytá desítkami barevných magnetků patří k typickému obrazu české domácnosti. Málokdo by v těchto drobných suvenýrech hledal nepřítele rodinného rozpočtu. Přesto se v posledních letech na sociálních sítích, především na TikToku, rozšířila znepokojivá teorie: každý magnet prý zvyšuje spotřebu elektřiny a může vás stát stovky korun navíc ročně.
Virální videa dosáhla milionů zhlédnutí a vyvolala vlnu paniky mezi uživateli. Někteří tvůrci obsahu dokonce tvrdili, že magnetky mohou navýšit účet až o desítky eur měsíčně. Situace nabrala takové obrátky, že se k ní musely oficiálně vyjádřit spotřebitelské organizace i energetické společnosti.
Odkud se vlastně vzala představa, že nevinná ozdoba dokáže ovlivnit chod elektrického spotřebiče? Základ leží v povrchní znalosti fyziky. Magnetismus a elektřina skutečně spolu souvisejí – elektromotory pracují s magnetickým polem, generátory jej využívají k výrobě proudu. V hlavách lidí se tak zrodila logická, ale zcela mylná úvaha: když je v lednici motor a na dveřích magnety, musí to nějak interagovat.
Fyzika je neúprosná. A tentokrát v náš prospěch
Energetická společnost Endesa se k celé kauze postavila razantně. „Tato teorie je nepravdivá z velmi prostého fyzikálního důvodu. Magnetické pole běžného suvenýru je natolik slabé, že nedokáže proniknout ani skrze samotné dveře spotřebiče, natož aby ovlivnilo chladicí mechanismus, termostat nebo motor kompresoru,“ vysvětlují odborníci společnosti.
Klíčem k pochopení je síla magnetického pole a vzdálenost. Dekorativní magnetky generují extrémně slabé pole, které se nedostane skrze kovový plášť ani izolační vrstvu lednice. Kompresor, termostat a další citlivé komponenty jsou navíc umístěny na zadní straně nebo ve spodní části spotřebiče – v místech, kam magnetické pole ze dveří fyzikálně nedosáhne.
Spotřebitelská organizace OCU přidala další technický argument. „Proudy generované dekorativními magnety jsou pro elektroniku i chod zařízení zcela zanedbatelné. Neexistuje žádný měřitelný způsob, jakým by tyto předměty donutily motor běžet častěji nebo déle,“ říkají zástupci organizace, která se mýtem zabývala po vlně dotazů od znepokojených spotřebitelů.
Výsledek je tedy jednoznačný: magnety na ledničce nezvyšují spotřebu elektřiny ani o jediný watt. Váš účet za energie zůstane stejný, ať máte na dveřích jeden suvenýr nebo padesát.
Jediné skutečné riziko se skrývá jinde
Znamená to, že můžete pokrýt celou chladničku bez jakýchkoliv obav? Ne úplně. Existuje totiž jedno reálné nebezpečí, které ale nesouvisí s elektřinou.
Pokud by magnetka – například při neopatrném zavírání nebo pádu – skončila přesně mezi těsněním a rámem dveří, zabránila by správnému uzavření. Mezera by propouštěla teplý vzduch dovnitř, kompresor by musel pracovat intenzivněji a spotřeba by skutečně vzrostla. Jde však o čistě mechanický problém, který nemá s magnetismem jako takovým nic společného. A navíc je v běžném provozu velmi nepravděpodobný.
Daleko častější potíž představuje poškození povrchu. Při posouvání magnetů po lakovaném nebo nerezovém plášti, zejména pokud mají na spodní straně usazený prach nebo drobné nečistoty, vznikají jemné škrábance. Na moderních spotřebičích s lesklým povrchem jsou tyto rýhy velmi dobře viditelné a časem kazí celkový vzhled kuchyně.
Výrobci jako Whirlpool upozorňují ještě na jeden detail: extrémní množství těžkých magnetů může zatěžovat dveřní panty. Pokud na dveře naložíte kilogramy ozdob, panty se mohou časem prověsit. Důsledkem je opět nedoléhající těsnění a úniku chladného vzduchu – a tím pádem vyšší spotřeba. I tady ale platí, že problém není v magnetismu, nýbrž ve váze a mechanice.
Proč se tedy lidé svých magnetických sbírek nevzdávají? Psychologové identifikovali tři hlavní důvody, které vysvětlují naši náklonnost k těmto drobnůstkám. Prvním je uchování vzpomínek. Lidská paměť funguje na principu asociací – hmatatelný předmět dokáže okamžitě vyvolat emoce spojené s konkrétním zážitkem. Magnetka z Chorvatska vás při každém pohledu přenese zpět k moři, suvenýr z Paříže připomene romantický víkend.
Druhým motivem je posilování vztahů. Většinu magnetů totiž nekupujeme sami sobě. Dostáváme je od přátel a rodiny, kteří se vrátili z cest a mysleli na nás. Každá taková drobnost je symbolem pozornosti a péče, která upevňuje mezilidské vazby.
Třetím faktorem je sebevyjádření. To, co vystavujeme na odiv, vypovídá o našich zájmech, hodnotách a prioritách. Cestovatel ukazuje navštívené destinace, sportovní fanoušek loga oblíbených týmů, rodič kresby dětí. Chladnička se stává osobní galerií identity.
Můžete si tedy svou sbírku ponechat bez výčitek svědomí. Spotřeba elektřiny zůstane stejná, ať máte dveře prázdné nebo plné. Stačí jen dbát na to, aby magnety nesklouzly do těsnění a abyste s nimi zacházeli jemně, aby nepoškrábaly povrch. Vaše vzpomínky i rodinný rozpočet tak zůstanou v bezpečí.
Zdroje článku: idnes.cz, energozrouti.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná