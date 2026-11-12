Nurmagomedov se skupinou napadl Dvališviliho v hotelu v Abú Zabí. Bývalý šampion UFC se ozval

V hale hotelu v Abú Zabí odpovídal Merab Dvališvili na otázky, jaké před každou akcí padnou desetkrát. Pak k němu podle dostupných záběrů zezadu přišla skupina mužů a klidný rozhovor se během okamžiku změnil v hromadnou potyčku, do které musela zasáhnout ochranka. O chvíli později seděl 35letý gruzínský bojovník bantamové váhy (do 61 kg) s bilancí 21-6, bývalý šampion UFC, před telefonem se zakrváceným obličejem. Ve vzkazu jmenoval Usmana i Umara Nurmagomedovy a ptal se, co jsou zač za bojovníky. Redakce MMAmag prošla kartu turnaje i znění emirátského trestního zákoníku a dává dohromady, co je doložené a co zatím stojí jen na slovech jedné strany.
Co se podle záběrů odehrálo v hotelové hale
Incident se podle serveru MMA Fighting stal 11. listopadu 2026 během mediálních povinností před turnajem RAF Abu Dhabi. Dvališvili poskytoval rozhovor pro pořadatele, když k němu přišla skupina vedená Usmanem Nurmagomedovem, neporaženým bývalým šampionem organizace Professional Fighters League v lehké váze (do 70 kg) s bilancí 22-0 a jedním zápasem bez výsledku. Následoval fyzický střet, krátká mela a zásah ochranky.
Deník The National upřesňuje, že šlo o halu hotelu Yas Hilton a že Usman Nurmagomedov na kartě nebyl: do Abú Zabí přijel podpořit bratra Umara, který měl nastoupit proti Urijahu Faberovi. Real American Freestyle (RAF) je americká liga neskriptovaného zápasu a její akci hostí 14. listopadu 2026 Etihad Arena na ostrově Yas. Ještě týž den se ozval sám Dvališvili, a to se zakrváceným obličejem.
Vzkaz, který natočil se zakrváceným obličejem
Video i doprovodný text zveřejnil Dvališvili 11. listopadu 2026 na svém Instagramu. Doslovné znění obou výroků redakce MMAmag dohledala v textu serveru MMA Fighting. Do kamery řekl: „Byli jsme tu jen dva, já a můj kamarád, přijeli jsme sem do Abú Zabí, a Usman Nurmagomedov a jeho přátelé přišli jako hadi zezadu. Co jste to za bojovníky? Co je tohle za chlapy? Jestli chcete mluvit a bojovat, udělejme to normálně.“ Útok tedy přičítá konkrétním lidem a zároveň vyzývá k otevřenému střetu.
Ke svému stavu dodal: „Jsem v pořádku. Všichni moji přátelé a rodina, jsem v pořádku, jsem bojovník. Tohle pro mě nic není.“ V popisku podle MMA Fighting napsal, že útočníci udeřili jeho i mladšího kamaráda a pokračovali i ve chvíli, kdy už byli na zemi a zasahovala ochranka. Skupinu odhadl zhruba na 20 lidí. Obě tvrzení zatím stojí jen na jeho slovech. Oba jmenovaní bratři se přímo neozvali, zastal se jich ale jeden z jejich spojenců.
Kdo se ozval a kdo zatím mlčí
Vedle Dvališviliho vystoupil 11. listopadu 2026 na Instagramu Islam Machačev. Podle MMA Fighting se Usmana Nurmagomedova zastal slovy: „Vy, kteří teď odsuzujete Usmana a kluky a píšete jim urážky, proč jste mlčeli, když Merab bez důvodu udeřil dagestánského zápasníka a urazil jeho čest?“ Jde o tvrzení Machačeva, ne o stanovisko aktéra. Usman Nurmagomedov ani Umar Nurmagomedov se podle MMA Fighting k incidentu nevyjádřili.
Spor má kořeny v kleci. Na turnaji UFC 311 porazil Dvališvili 18. ledna 2025 Umara Nurmagomedova jednomyslným rozhodnutím 48-47, 48-47 a 49-46 a obhájil titul v bantamové váze. Od toho zápasu do incidentu v Abú Zabí uplynulo 662 dní, tedy 21 měsíců a 24 dní. Dohra se mezitím přesunula mimo sport.
Případ se přesunul z haly na policejní stanici
Podle The National policie aktéry zadržela a vyslechla; deník zároveň uvádí, že si informace dál ověřuje. Dvališvili podle téhož zdroje oznámení nepodal a policie měla jednat proto, že se incident odehrál na veřejném místě a zachytila ho kamera. Nikdo z aktérů není obviněn a o vině zatím nikdo nerozhodl.
V trestním zákoníku Spojených arabských emirátů, do kterého redakce MMAmag nahlédla v právní databázi Polaris, článek 390 stanoví při napadení s následkem delším než 20 dní trest odnětí svobody a peněžitý trest. U lehčího následku zákon stanoví odnětí svobody až na jeden rok a pokutu do zhruba 59 400 Kč (10 000 AED). Jde o obecný rámec, ne o předpověď. Ať řízení dopadne jakkoli, 14. listopadu 2026 má Dvališvili nastoupit proti muži, kterého už jednou porazil.
Co incident znamená pro program v Etihad Areně
Na oficiálním webu RAF, který redakce MMAmag kontrolovala 12. listopadu 2026, zůstává duel Dvališvili proti Marlonu Moraesovi na programu akce RAF Abu Dhabi. Na kartě je veden jako zápas ve smluvené váze, jde o grappling, ne o MMA, a titul v sázce není. Oba se potkali už na turnaji UFC 266, kde Dvališvili vyhrál technickým knockoutem ve 2. kole. K incidentu se pořadatel podle The National chystal vyjádřit na tiskové konferenci před akcí.
Muž, kterého přerušili uprostřed rozhovoru, tak má 14. listopadu 2026 znovu stát před kamerami. Tentokrát u žíněnky a s policejní dohrou za zády.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek