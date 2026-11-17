Nejdřív krátké smířlivé vyjádření ve smyslu, že se takové věci prostě stávají. Pak obrázek s jedním číslem, jedním slovesem a dvěma označenými jmény. Amanda Nunesová, 38letá brazilská bojovnice v bantamové váze do 61,2 kg s bilancí 23-6, po porážce nemluví o konci kariéry, ale o 10 librách navíc. Kayla Harrisonová, 36letá šampionka UFC v bantamové váze s bilancí 20-1, zápas s ní ukončila škrcením a pás si nechala. Redakce MMAmag si proto položila vedle sebe znění obou vyjádření, oficiální zápis výsledku a kalendář UFC a porovnala, co z toho je domluvené a co zatím jen přání.
Tři slova a jedno číslo, které Nunesová poslala do světa
Příspěvek se objevil 16. listopadu 2026, dva dny po zápase. Na obrázku stálo: „145. Odveta přijata“ (v originále „145 Rematch, accepted“). V popisku Nunesová označila Kaylu Harrisonovou a Danu Whitea, prezidenta UFC.
V přepisech, které téhož dne zveřejnily MMA Fighting a MiddleEasy, redakce MMAmag dohledala shodné znění i popisek. Výrok tedy prošel přes zahraniční média.
Nabídku přitom položila na stůl sama šampionka. Na předzápasové tiskové konferenci k UFC 334 podle MMA Fighting řekla: „…pak jí dám automatickou odvetu na 145, abych jí sebrala i ten druhý pás“. Po výhře už mluvila opatrněji: „Doma mě čeká hodně rozhodování. Pokaždé, když shazuju váhu, říkám si: už nikdy. Tak uvidíme“. Zatím jde o tvrzení dvou bojovnic, ne o oznámení organizace.
Aby ta jediná věta dávala smysl, je potřeba vrátit se o dvě noci zpátky do Madison Square Garden, kde se zápas zlomil v momentě, který Nunesová nejspíš nečekala.
Čtyři kola, po kterých Nunesová přišla o pás i o jistotu
UFC 334 se konalo 14. listopadu 2026 v newyorské Madison Square Garden a mělo dva titulové zápasy. Ten ženský, o pás v bantamové váze, šel jako druhý nejdůležitější zápas večera. Harrisonová v něm obhajovala titul proti ženě, která tuhle kategorii roky ovládala.
Rozhodlo se na zemi. Harrisonová se dostala Nunesové na záda a ukončila zápas škrcením zezadu. V oficiálním výsledkovém přehledu UFC, v profilech na Sherdogu i ve výsledcích F4W, do kterých redakce MMAmag nahlédla, stojí shodně 4. kolo, 1:29.
Pro Nunesovou to byl první zápas po návratu. Kariéru ukončila 10. června 2023 po výhře nad Irene Aldanou na UFC 289 a do klece se vrátila až po více než třech letech.
Proto zní nejzajímavěji ne to, že Nunesová chce odvetu, ale to, kam ji chce posunout: o 10 liber výš, do divize, která v UFC prakticky neexistuje.
Deset liber, které v ženském UFC znamenají víc než pár kilo
Co znamená 145 v běžné řeči? Bantamová váha, ve které Nunesová prohrála, končí na 135 librách. Pérová váha, o kterou si řekla, na 145 librách. Rozdíl je 10 liber, tedy 4,5 kg.
|Kategorie
|Limit (lb)
|Limit (kg)
|bantamová váha
|135
|61,2
|pérová váha
|145
|65,8
|rozdíl
|10
|4,5
Jenže ženská pérová váha je v UFC spíš evidenční kolonka než živá divize. Poslední doloženou obhajobu titulu v ní má na kontě sama Nunesová: 6. března 2021 na UFC 259 submisí porazila Megan Andersonovou, jak uvádí její bilance na Sherdogu. Od té chvíle do 17. listopadu 2026 uplynulo víc než pět a půl roku bez titulového zápasu v téhle kategorii. Nunesová tedy nežádá jen jiný limit. Žádá restart divize, která je spojená hlavně s jejím jménem.
Co z toho je zápas a co jen dobře načasovaný příspěvek
ANALÝZA Nunesová návrh veřejně přijala a Dana White na tiskové konferenci po zápase podle MMA Mania na dotaz k odvetě na 145 librách odpověděl: „Jasně, jo. Udělal bych to znovu“. To je vstřícný komentář promotéra, ne podpis pod smlouvou. V oficiálním kalendáři UFC, který redakce MMAmag prošla k 17. listopadu 2026, zápas Harrisonová proti Nunesové uveden není.
Zajímavější než Whiteova ochota je rychlost, s jakou Nunesová přepnula. MMA Mania popsala 16. listopadu 2026 dopoledne její story na Instagramu se slovy „To se stává. Jsem zpátky ve hře“. Týž den večer už MMA Fighting referovala o přijaté odvetě na 145 librách. Mezi odevzdaným smířením a výzvou tak uplynulo pár hodin.
A pak je tu tělo. Harrisonová sama po výhře mluvila o zraněních, o rozhodování a o tom, jak nerada shazuje; o pérové váze tedy nerozhodne jen Nunesové příspěvek, ale i Harrisonová. Obhájkyně pásu má navíc po titulovém zápase výrazně větší páku než poražená vyzyvatelka. K 17. listopadu 2026 jsou na stole tři veřejná vyjádření a nula oznámení.
Dvě věty za dva dny vrátily Nunesovou do středu debaty. Zápas z nich zatím nevznikl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek