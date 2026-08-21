Nový závod o Měsíc začíná. Čínská mise zamíří tam, kam se zatím nikdo nedostalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový závod o Měsíc začíná. Čínská mise zamíří tam, kam se zatím nikdo nedostal
Nově objevená exoplaneta GJ 523b zaujala astronomy hned z několika důvodů. Je přibližně třiadvacetkrát...
Sonda Voyager 2 se pohybuje mezihvězdným prostorem už téměř půl století po svém startu. Inženýři NASA nyní...
IBM společně s University of Chicago představily jeden z nejvýznamnějších výsledků v historii kvantových...
Přistání Apolla 11 na Měsíci patří mezi největší technologické úspěchy 20. století. Přesto ani více než...
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