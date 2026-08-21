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Nový závod o Měsíc začíná. Čínská mise zamíří tam, kam se zatím nikdo nedostal

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Čína se chystá vyslat misi Chang’e 7 k jižnímu pólu Měsíce. Právě tam by se mohl nacházet vodní led, který je považován za jeden z nejdůležitějších zdrojů pro budoucí pilotované výpravy i dlouhodobé lunární základny.
Nový závod o Měsíc začíná. Čínská mise zamíří tam, kam se zatím nikdo nedostal

Nový závod o Měsíc začíná. Čínská mise zamíří tam, kam se zatím nikdo nedostal

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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