Nový trenér Čechů nechal brankáře do poslední chvíle v nejistotě. Kovář i Horníček popsali, co se dělo před výkopem

Tabule v týmové místnosti
Procedura je prostá a oba gólmani ji popsali shodně. Zhruba dvě hodiny před zápasem trenérský štáb vyvěsí v týmové místnosti sestavu. Hráči se na ni podívají, a teprve v tu chvíli vědí, kdo hraje. „Nezvyk,“ přiznal Horníček po zápase s Chorvatskem. Ale hned dodal, že to týmu pomohlo, všichni byli „na stopkách“, včetně střídajících hráčů.
Kovář to vzal pragmatičtěji. „Někteří trenéři to řeknou den dopředu, jiní na poslední chvíli. Teď to vyšlo na mě,“ shrnul po porážce 0:2 s Anglií. Mezi brankáři podle obou panoval klid, žádné napětí. Od začátku srazu věděli, že volba může padnout na kohokoli ze tří nominovaných gólmanů.
Zajímavé je, že model „dozvím se to z tabule“ není ve fotbale novinka. Už v roce 2004 popisoval Jaroslav Plašil identický postup. Denia ho ale povýšil na systém a aplikuje ho v situaci, kdy česká reprezentace nemá ustálenou jedničku.
Jak to dělali předchůdci
Rozdíl oproti posledním dvěma trenérům je markantní. Ivan Hašek v kvalifikaci na podzim 2025 informoval brankáře den před zápasem. Miroslav Koubek šel ještě dál: před MS 2026 veřejně stanovil jasné pořadí, Kovář jednička, Horníček dvojka, Staněk trojka. Každý věděl, na čem je. Hierarchie byla čitelná zvenku i zevnitř.
Denia tohle odmítá. Před duelem s Anglií na tiskové konferenci mluvil o třech kvalitních gólmanech, o rozhodování po posledním tréninku, o konzultaci s lékařským týmem. Slovo „jednička“ nepadlo. A po Anglii přidal větu, která situaci ještě víc otevřela: na přímou otázku, zda může proti Španělsku nastoupit Antonín Kinský z Tottenhamu, odpověděl: „Je to možné.“
Kinský přitom na seniorské úrovni za reprezentaci dosud nenastoupil. Tottenham před srazem připomněl, že jde stále o čekajícího debutanta. Denia z něj přesto udělal reálnou variantu pro říjnové zápasy.
Čtyři zápasy, nula bodů, otevřená soutěž
Kontext je důležitý. Liga národů 2026/27 se hraje v prodlouženém reprezentačním bloku; od 24. září do 6. října mají týmy čtyři zápasy v rychlém sledu. Denia od začátku naznačoval, že bude rotovat šířeji než jen v bráně. Po Anglii to řekl výslovně: „Proti Španělsku může hrát úplně jiná jedenáctka.“
Jenže výsledky zatím mluví proti. Česko po dvou kolech skupiny A3 nemá ani bod:
- 26. září – Česko–Chorvatsko 1:2 (rozhodly akce Modriće a Perišiće, slabý první poločas)
- 29. září – Česko–Anglie 0:2 (neproměněné šance Šulce, jeho červená karta ve 25. minutě, fatální chyba po přestávce)
Tabulka skupiny A3 vypadá po dvou kolech takto: Španělsko 6 bodů, Chorvatsko 3, Anglie 3, Česko 0. V systému ročníku 2026/27 padají dva nejhorší čtvrtí týmy celé Ligy A přímo do Ligy B, další část čtvrtých a třetích jde do baráže. Česko je zatím přesně tam, kde nechce být.
Soutěž, nebo nejistota?
Horníček tvrdí, že pozdní oznámení sestavy drželo celý tým ve střehu. Kovář to bere jako běžnou trenérskou variantu. Veřejně si nestěžuje nikdo. Ale kauzální přínos pro výkon? Ten doložený není. Dvě porážky, nula bodů; zvenku to zatím nejde číst jako funkční konkurenční výhodu.
Přímé srovnání obou brankářů je navíc zkreslené. Horníček měl solidní debut proti Chorvatsku a sám mluvil o výkonu, kterým chtěl trenéra přesvědčit. Kovář proti Anglii držel do přestávky nulu, ale od 25. minuty chytal v deseti po vyloučení Šulce; úplně jiný zápas, úplně jiné zatížení. Říct, kdo byl lepší, z těchto dvou startů nejde.
Podle nás Denia z brankářského postu nedělá jen personální volbu, ale průběžný test. Drží tři gólmany v permanentní připravenosti a reaguje na zdravotní stav, tréninkovou formu i charakter soupeře. Je to legitimní metoda, ale funguje lépe, když tým vyhrává. Bez bodů se z „otevřené soutěže“ snadno stane „trenér nemá jasno.“
Co přijde dál
Nejbližší šance na nápravu: 3. října ve Španělsku a 6. října na Wembley proti Anglii. Skupinová fáze končí v listopadu, termíny 12. a 15. listopadu. Čtyři zápasy, ve kterých Česko potřebuje body, aby se vyhnulo sestupu.
Kdo bude chytat ve Španělsku, se brankáři dozví dvě hodiny před výkopem. Možná Horníček, možná Kovář, možná poprvé Kinský. Denia tabuli vyvěsí, až bude připravený. Ne dřív.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner