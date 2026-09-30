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Nový trenér Čechů nechal brankáře do poslední chvíle v nejistotě. Kovář i Horníček popsali, co se dělo před výkopem

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Horníček se dozvěděl, že chytá proti Chorvatsku, 120 minut před zápasem. Kovář se před Anglií dozvěděl totéž na hotelu těsně před odjezdem. Denia přinesl systém, ve kterém se brankářská jednička neoznamuje. Vybírá se.
Nový trenér Čechů nechal brankáře do poslední chvíle v nejistotě. Kovář i Horníček popsali, co se dělo před výkopem

Nový trenér Čechů nechal brankáře do poslední chvíle v nejistotě. Kovář i Horníček popsali, co se dělo před výkopem

Zdroj: FAČR
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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