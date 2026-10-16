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Nový trend mezi českými ženami 60+: tenhle druh kalhot opticky ubere až 5 kg v pase

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Dennívýzva
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Váhu žádné kalhoty nezmění. Lidské oko se ale ošálit dá, a správně zvolený střih umí pas opticky zúžit víc, než by člověk čekal. Kolik to udělá právě u vás, záleží na postavě. Stylistky ženám po šedesátce přitom doporučují pořád jeden a tentýž typ kalhot.
Nový trend mezi českými ženami 60+: tenhle druh kalhot opticky ubere až 5 kg v pase

Nový trend mezi českými ženami 60+: tenhle druh kalhot opticky ubere až 5 kg v pase

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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