Nový trend mezi českými ženami 60+: tenhle druh kalhot opticky ubere až 5 kg v pase

Váhu žádné kalhoty nezmění. Lidské oko se ale ošálit dá, a správně zvolený střih umí pas opticky zúžit víc, než by člověk čekal. Kolik to udělá právě u vás, záleží na postavě. Stylistky ženám po šedesátce přitom doporučují pořád jeden a tentýž typ kalhot.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Vysoký pas a volná nohavice
Řeč je o kalhotách, které sedí vysoko v pase a od boků splývají rovnou nebo rozšířenou nohavicí až k botám. V obchodech je najdete pod názvy palazzo, Marlene nebo wide leg. Široké nohavice se v módě drží už několik sezón a z kolekcí zatím nemizí.
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Fungují jednoduše. Pas posazený výš opticky prodlouží nohy, takže celá postava působí vyšší a štíhlejší. Volná látka navíc přejde přes boky a stehna, aniž by je obtahovala.
Foto: Magnific.com Proč bříško ustoupí do pozadí
Pas posunutý výš zakryje oblast pod pupíkem a jemně ji podrží. Bříško tak méně vystupuje a střed těla vypadá užší. Americká stylistka Elizabeth Kosich tuhle vlastnost považuje za jeden z hlavních důvodů, proč kalhoty s vysokým pasem po šedesátce tolik sluší.
Nahoře přiléhavě, dole volně
Široká nohavice potřebuje protiváhu. Nejlépe vypadá s užším vrškem, který končí v pase, případně ho do kalhot zastrčíte. Pas je pak vidět a postava dostane hezkou ženskou linii.
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Na podzim se hodí jemný úpletový rolák, v teplejších dnech obyčejné tričko s kulatým výstřihem. Kdo má rád vrstvy, může přidat sako, které končí zhruba v úrovni pasu.
Foto: Magnific.com Tmavé odstíny pomohou
Efekt ještě posílí tmavší barva kalhot. Tmavě modrá, grafitová nebo lahvově zelená zeštíhlují podobně jako černá. Světlejší a veselejší odstíny si nechte na halenku, šátek nebo šperk, které přitáhnou pozornost k obličeji.
Ať v pase drží a netlačí
Při zkoušení se vyplatí si v kabince sednout. Kalhoty mají v pase pevně držet a přitom zůstat pohodlné i vsedě. Když se pas zařezává, celý efekt se ztratí.
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Pohlídejte si také stehna. Látka by na nich neměla být napnutá, jinak volný střih ztrácí smysl. Dobře padnoucí kalhoty s vysokým pasem pak snadno vydrží několik sezón.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://bestlifeonline.com/trousers-over-60/, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/trendove-kategorie-tvarovaci-kalhoty, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/trendove-kategorie-kalhoty-se-sirokymi-nohavicemi, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jak-zakryt-nedostatky-postavy-chytrou-kombinaci-strihu-barev-a-doplnku-40241653, https://blog.petitedressing.com/according-to-our-editors-these-are-the-best-pants-for-women-over-60/, https://www.yours.co.uk/life/fashion/best-wide-leg-trousers