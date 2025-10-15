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Nový trend mezi českými seniorkami: tahle barva vlasů je omlazuje víc než plastika

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V dnešním světě není pro přirozenou krásu příliš prostoru a pro známky […]
Nový trend mezi českými seniorkami: tahle barva vlasů je omlazuje víc než plastika

Nový trend mezi českými seniorkami: tahle barva vlasů je omlazuje víc než plastika

Zdroj: -
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 15.10.2025 04:15

Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:57

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Teplý, nebo studený odstín? Rozhoduje spíš podtón pleti než věk

Žádná barva vlasů automaticky neomladí každou ženu po padesátce. Stejný odstín může jednomu člověku rozjasnit obličej a u druhého naopak zvýraznit zarudnutí nebo bledost.

Jedním z vodítek je podtón pleti. U teplého podtónu často dobře fungují odstíny s nádechem zlata, medu, mědi nebo karamelu. Studenější pleť může lépe ladit s popelavými blond, chladnými hnědými nebo některými vínovými tóny. Existuje také neutrální podtón, který snese širší škálu odstínů.

Domácí testy podle barvy žil nebo toho, zda člověku více sluší zlato či stříbro, jsou jen orientační. Výsledek barvení ovlivňuje také původní barva vlasů, množství šedin, struktura vlasu a předchozí chemické úpravy.

Proto může být užitečnější hledat barvu, která ladí s konkrétní tváří, než odstín určený podle čísla v občanském průkazu.


Zdroje:

  1. Wella – How to match hair color to your skin https://www.wella.com/international/wella-magazine/how-match-hair-color-your-skin
  2. Wella – Top 10 coloring tips for your best hair color results https://www.wella.com/international/wella-magazine/top-10-coloring-tips-your-best-hair-color-results


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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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