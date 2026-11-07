Nový recept na pomazánku z uzené makrely – rychlovka do 15 minut. Na čerstvém pečivu chutná naprosto fantastickyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový recept na pomazánku z uzené makrely – rychlovka do 15 minut. Na čerstvém pečivu chutná naprosto fantasticky
Článek byl publikován 07.11.2026 05:41
Když máte chuť na něco sladkého ke kávě, ale nechcete připravovat složitý moučník, upečte si tyto máslové...
Když se spojí křehké listové těsto s hladkým žloutkovým krémem, vznikne jednoduchý dezert s jemnou...
K nedělní kávě patří něco dobrého na talířku, nejlépe domácí dort s nadýchaným piškotem a jemnou šlehačkou....
Při pečení se propojí vůně jablek, kokosu a kakaa. Šťavnatá ovocná vrstva, nadýchaný kokosový sníh a sladká...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Když potřebujete rychle uvařit teplý oběd, zkuste tato jemná kuřecí játra s voňavou rýží
- Test znalostí o babičkovských kuchyňských fintách: Kdo si neporadí s 10 otázkami, ten se leccos přiučí
- Tartaletky se slaným karamelem a jemným krémem. Křehké máslové košíčky z lineckého těsta s náplní
- Vláčné kokosové řezy se šlehačkovou náplní jsou lahodným zákuskem, který zpříjemní každé rodinné posezení