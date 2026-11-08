Nový recept na fazolovou polévku s klobásou – tato 1 podzimní surovina ji vylepší o 100 % a není potřeba ani jíška

Podzimní odpoledne, za okny drobně prší a domů se vracíte s chutí na něco teplého a pořádného. Na sporáku se pomalu vaří fazolová polévka, z hrnce stoupá vůně opečené klobásy, česneku a majoránky a kuchyně se postupně naplní příjemným teplem. Přesně v takovou chvíli přijde vhod polévka, ve které nechybí brambory, kořenová zelenina ani fazole. Zasytí, zahřeje a klidně zastoupí hlavní jídlo, aniž byste museli připravovat ještě druhý chod.
Tentokrát má ale jednu surovinu navíc, která dokáže výsledek příjemně změnit. Dýně Hokkaido dodá polévce jemně nasládlou chuť a sytou oranžovou barvu, která krásně kontrastuje s červenými rajčaty a světlými fazolemi. Její dužina během vaření změkne a část se snadno rozpadne, takže polévka získá hustší konzistenci i bez klasické jíšky. Hokkaido navíc nemusíte loupat, stačí ji dobře omýt, rozkrojit a odstranit semínka. Ušetříte si práci a využijete i slupku, která při vaření změkne.
V této polévce se dýně dobře doplňuje s fazolemi, bramborami a uzenou klobásou. Fazole dodají jídlu rostlinné bílkoviny a vlákninu, brambory polévku zjemní a klobása jí propůjčí výraznější kouřovou chuť. Pokud chcete ještě plnější výsledek, vyberte klobásu s vyšším podílem masa a před přidáním zeleniny ji nechte na oleji lehce zezlátnout. Dýni nakrájejte na menší kostky, aby se uvařila rovnoměrně. Na závěr můžete několik kousků dýně a brambor rozmačkat o stěnu hrnce, vývar tak přirozeně zahustíte, aniž byste museli přidávat mouku nebo smetanu.
Polévku podávejte horkou, posypanou čerstvou petrželkou, s krajícem dobrého chleba. Jestli máte rádi ostřejší jídla, přidejte trochu chilli, které příjemně zvýrazní chuť klobásy i sladkost dýně. Část klobásy můžete nahradit uzeným tofu, pokud chcete bezmasou variantu, a pro výraznější zeleninovou chuť použijte zeleninový vývar. Polévka se hodí i na další den, kdy se chutě ještě lépe propojí; při ohřívání případně přilijte trochu vývaru nebo vody, protože fazole a brambory budou tekutinu dál vstřebávat.
Dýni Hokkaido důkladně omyjte, rozkrojte a lžící odstraňte semínka i vláknitou část uvnitř. Dužinu nakrájejte na menší kostky, slupku ponechte, protože při vaření změkne. Brambory, mrkev, kořenovou petržel a celer oloupejte a nakrájejte na přibližně stejně velké kousky.
Cibuli a česnek oloupejte a nasekejte nadrobno. Pórek očistěte, podélně rozřízněte, důkladně propláchněte a nakrájejte na tenké půlkolečka. Uzenou klobásu nakrájejte na kolečka nebo půlkolečka podle její velikosti.
Ve velkém hrnci rozehřejte olej a přidejte nakrájenou klobásu. Opékejte ji několik minut, dokud nezačne zlátnout a neuvolní svou vůni. Poté přidejte cibuli, pórek a česnek a za pravidelného míchání restujte přibližně 3 minuty, aby zelenina změkla, ale česnek nezhořkl.
K opečené směsi přisypte sladkou papriku a případně chilli. Krátce promíchejte, aby se koření rozvonělo, ale nenechávejte ho na rozpáleném dně příliš dlouho. Přidejte mrkev, kořenovou petržel, celer a brambory a vše důkladně promíchejte s klobásou a cibulovým základem.
Zeleninu zalijte vývarem a přidejte bobkové listy, nové koření a konzervovaná krájená rajčata. Polévku přiveďte k varu, potom snižte teplotu a vařte přibližně 15 minut. Občas ji promíchejte a zkontrolujte, zda brambory a kořenová zelenina začínají měknout.
Do hrnce přidejte nakrájenou dýni Hokkaido a scezené, propláchnuté červené i bílé fazole. Promíchejte a vařte dalších 20 minut na mírném ohni, dokud dýně i ostatní zelenina zcela nezměknou. Pokud polévka příliš zhoustne, přilijte trochu vývaru nebo horké vody.
Několik kousků uvařené dýně a brambor rozmačkejte vařečkou. Tím získá polévka hustší konzistenci bez přidání mouky nebo smetany. Nakonec přidejte majoránku promnutou mezi prsty, osolte a opepřete podle chuti a krátce povařte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová