Nový recept na božské skořicové šneky – žádné kynutí, minimum práce a chuť jako z pekárny. Podzimní dezert, který budete milovat

Když se kuchyní začne linout vůně másla a skořice, málokdo odolá ještě teplému šneku ke kávě. Jenže klasické kynuté těsto znamená počítat s časem navíc, a právě tady přichází na řadu tvarohové šneky se skořicovou náplní. Tvaroh vytvoří vláčný základ, který se obejde bez droždí a dlouhého čekání, přitom po upečení zůstává příjemně měkký. Uvnitř se rozvine výrazná skořicová náplň s máslem a cukrem a na povrchu ji doplní svěží citronová poleva ze skyru. Výsledkem nejsou těžké sladké buchty, ale voňavé pečivo s příjemně vláčným středem a výraznou skořicovou chutí.
Právě tvaroh je v tomto těstě důležitější, než se může na první pohled zdát. Dodává mu vlhkost a jemnost, zatímco prášek do pečiva zajistí potřebné nadlehčení bez droždí. Tvaroh se proto vyplatí rozmixovat opravdu dohladka, aby v těstě nezůstaly hrudky a jeho struktura byla po upečení stejnoměrná. U náplně zase záleží na másle. Změklé máslo se dobře spojí s cukrem a skořicí a vytvoří vrstvu, která zůstane uvnitř těsta, místo aby během pečení jednoduše vytekla.
Velkou výhodou je, že těsto nemusíte připravovat s předstihem. Šneky se hodí na víkendové ráno, kdy chcete něco čerstvého ke kávě, ale také na odpoledne, kdy se ozve nečekaná chuť na domácí sladké. Citronová poleva navíc přináší příjemný kontrast ke sladké skořicové náplni. Pokud chcete chuť ještě trochu oživit, můžete šneky podávat s čerstvými malinami, borůvkami nebo ostružinami, jejichž lehká kyselost se ke skořici a tvarohu výborně hodí.
Tvaroh rozmixujte dohladka, aby v něm nezůstaly žádné hrudky. Troubu předehřejte na 180 °C při horním a dolním ohřevu. Hladký tvaroh si odložte a připravte suché suroviny.
Mouku smíchejte s polovinou cukru, práškem do pečiva a špetkou soli. Směs důkladně promíchejte, aby se prášek do pečiva rovnoměrně rozprostřel. Poté přidejte rozmixovaný tvaroh a vypracujte hladké těsto.
Těsto zpracujte do hladké a pružné konzistence. Pokud se začne lepit, pracovní plochu lehce poprašte moukou. Nepřidávejte jí zbytečně mnoho, aby šneky po upečení nebyly suché.
Pracovní plochu lehce posypte moukou a těsto rozválejte do obdélníku silného přibližně 5 mm. Snažte se vytvořit rovnoměrný plát, aby měly všechny šneky podobné množství těsta a náplně. Těsto zbytečně nepodsypávejte velkým množstvím mouky.
Změklé máslo smíchejte se zbývajícím cukrem a mletou skořicí. Máslo by mělo být měkké, ale ne rozpuštěné. Vzniklou směs promíchejte do stejnoměrné skořicové náplně.
Skořicovou náplň rovnoměrně rozetřete po povrchu těsta. U jednoho delšího okraje ponechte malý volný proužek. Ten usnadní zavinutí a pomůže náplni zůstat uvnitř rolády.
Těsto srolujte z delší strany do rolády. Roládu se snažte zavinout stejnoměrně, aby jednotlivé šneky měly podobnou velikost. Poté ji nakrájejte na 12 kusů
Jednotlivé šneky rozložte do vymazaného pekáče. Nechte mezi nimi trochu místa, protože se během pečení zvětší. Uložte je řeznou stranou nahoru, aby vynikla spirála se skořicovou náplní.
Pekáč vložte do předehřáté trouby a šneky pečte přibližně 25 minut. Povrch by měl lehce zezlátnout a těsto by mělo být propečené. Po upečení je vyjměte z trouby a nechte krátce zchladnout.
Mezitím připravte citronovou polevu. Skyr smíchejte se smetanovým sýrem, citronovou šťávou a cukrem. Vše promíchejte do hladké konzistence.
Mírně vychladlé šneky potřete citronovou polevou. Nechte ji krátce zatuhnout, aby při podávání nestékala. Podávat je můžete samotné nebo s čerstvými malinami, borůvkami či ostružinami.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová