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Nový pavilon zemědělské školy v Třebíči vyjde odhadem na 100 milionů korun

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Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u třebíčské zemědělské školy. Předpokládané náklady jsou 100 milionů korun. V areálu Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč se plánuje budova pro speciální základní školu, která je nyní v pronajatých prostorách.
Nový pavilon zemědělské školy v Třebíči vyjde odhadem na 100 milionů korun

Nový pavilon zemědělské školy v Třebíči vyjde odhadem na 100 milionů korun

Zdroj: Kraj Vysočina (vizualizace)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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