Nový pavilon zemědělské školy v Třebíči vyjde odhadem na 100 milionů korun

Nový pavilon zemědělské školy v Třebíči vyjde odhadem na 100 milionů korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový pavilon zemědělské školy v Třebíči vyjde odhadem na 100 milionů korunZdroj: Kraj Vysočina (vizualizace)
Článek byl publikován 18.10.2026 12:50
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