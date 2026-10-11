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Nový majitel bytu přišel s novou smlouvou a vyšším nájmem? Podle zákona na to nemá právo

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Nový vlastník vstupuje do postavení pronajímatele přímo ze zákona. Samotný prodej bytu nevyžaduje novou smlouvu, nemění sjednané nájemné ani nezakládá právo na výpověď. Pro nájemníky i kupující investičních bytů je klíčové rozlišit pouhou změnu příjemce plateb od pokusů o změnu smluvních podmínek.
Kovový klíč od bytu s přívěskem ve tvaru rodinného domu

Kovový klíč od bytu s přívěskem ve tvaru rodinného domu

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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