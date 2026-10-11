Nový majitel bytu přišel s novou smlouvou a vyšším nájmem? Podle zákona na to nemá právo

Nový vlastník vstupuje do postavení pronajímatele přímo ze zákona. Samotný prodej bytu nevyžaduje novou smlouvu, nemění sjednané nájemné ani nezakládá právo na výpověď. Pro nájemníky i kupující investičních bytů je klíčové rozlišit pouhou změnu příjemce plateb od pokusů o změnu smluvních podmínek.
Zpráva o tom, že dosavadní majitel prodává pronajatý byt, vyvolává u řady nájemníků okamžité obavy ze stěhování nebo skokového zdražení. V praxi se často stává, že kupující po převodu nemovitosti zaklepe na dveře s tvrzením, že původní papíry už neplatí a je nutné okamžitě podepsat novou nájemní smlouvu. Takový požadavek však nemá oporu v českém právním řádu. Běžný prodej nemovitosti neznamená, že nájemce ztrácí střechu nad hlavou nebo musí přistoupit na nevýhodnější podmínky. Pro obě strany obchodu je přitom zásadní pochopit, jaká pravidla občanský zákoník stanoví pro přechod práv, kam správně posílat peníze a jak se vypořádává složená peněžitá jistota.
Zákonné pravidlo: Proč nový majitel nemůže nájem jen tak ukončit
Základní pilíř ochrany nájemců tvoří tradiční právní zásada, podle níž koupě nemovitosti neruší existující nájem. V českém právu je toto pravidlo výslovně zakotveno v předpisu
občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v § 2221. Jakmile dojde ke změně vlastníka bytu, přecházejí veškerá práva a povinnosti z nájemního vztahu na nového majitele automaticky ze zákona, tedy bez nutnosti jakéhokoliv dalšího právního jednání.
Nový vlastník jednoduše vstoupí do právního postavení původního pronajímatele. To znamená, že dosavadní nájemní smlouva pokračuje v nezměněné podobě. Platí původně sjednaná výše nájemného, stejné termíny splatnosti, stejná výše záloh na služby i původní doba trvání nájmu, ať už byla sjednána na dobu určitou, nebo neurčitou. Zákon v § 2224 navíc stanoví přísný zákaz: byl-li pronajat byt, v němž nájemce bydlí, nemá nový vlastník právo nájem vypovědět z důvodu změny vlastnictví. K jakémukoliv opačnému ujednání ve smlouvě se ze zákona vůbec nepřihlíží. Podobně jako platí striktní
pravidla a platnost ujednání v nájemní smlouvě u jiných omezujících zákazů, ani prodej bytu nesmí sloužit jako záminka k nucenému odchodu řádně platícího nájemce.
Zálivka tújí a stálezelených keřů před zimou. V mrazu neuschnou chladem, ale žízní Čtyři typické situace po prodeji: Kdy říct ne a jak se bránit
Výměna pronajímatele přináší v praxi řadu situací, kdy noví majitelé – ať už z neznalosti, nebo záměrně – vyvíjejí na nájemce nátlak. Následující přehled shrnuje nejčastější scénáře a správný postup jejich řešení:
Požadavek nového majitele Právní stav podle zákona Riziko pro nájemce Správný postup nájemce „Byt má nového majitele, musíme podepsat novou smlouvu.“ Původní smlouva je platná a nový majitel do ní vstoupil ze zákona. Žádná nová smlouva není potřeba. Nová smlouva může zkrátit dobu nájmu (např. z doby neurčité na jeden rok) nebo zavést horší podmínky. Podpis nové smlouvy odmítnout. Trvat na pokračování původní smlouvy a případně podepsat pouze evidenční dodatek s novým číslem účtu. „Musíte mi složit novou kauci, starou si vyřešte s původním majitelem.“ Povinnost vrátit kauci přechází na nového majitele automaticky s nemovitostí (§ 2254 NOZ). Dvojí zaplacení kauce a složité vymáhání peněz po původním pronajímateli. Požadavek odmítnout. Doložit potvrzení o složení kauce původnímu majiteli; vypořádání je věcí prodávajícího a kupujícího. „Od příštího měsíce zvedám nájemné o pět tisíc korun.“ Nový majitel nemůže z titulu prodeje nájemné jednostranně skokově navýšit. Neoprávněné platby nad rámec původně sjednaného závazku. Odmítnout. Zvýšení nájemného je možné pouze podle inflační doložky ve smlouvě nebo návrhem dle § 2249 NOZ (max. 20 % za 3 roky). „Pošlete nájemné na jiný bankovní účet podle SMS zprávy.“ Dokud není změna vlastníka hodnověrně prokázána, platba původnímu majiteli zprošťuje dluhu. Zaslání peněz podvodníkovi nebo vznik dluhu u původního majitele před zapsáním vkladu. Platbu na nový účet poslat až po předložení vyrozumění z katastru nemovitostí nebo po písemném potvrzení od původního majitele. Kam posílat peníze: Dokud nevidíte výpis z katastru, číslo účtu neměňte
Nejčastější praktickou chybou bývá ukvapená změna bankovního účtu pro platby nájemného a záloh. Převod nemovitosti v České republice je dvoufázový proces: podpis kupní smlouvy nestačí, vlastnické právo vzniká až zápisem do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad. Řízení na katastru přitom trvá minimálně dvacet dnů kvůli zákonné ochranné lhůtě.
Pro nájemce platí přísné ochranné pravidlo občanského zákoníku o změně věřitele: dokud nájemci není změna vlastnictví hodnověrně prokázána, platba odeslaná na účet dosavadního pronajímatele jej plně zprošťuje dluhu. Pokud by nájemce poslal peníze na účet kupujícího pouze na základě ústního tvrzení nebo e-mailu dříve, než katastrální úřad vklad povolil, původní majitel by mohl nájemné oprávněně vymáhat jako dlužnou částku.
Bezpečný postup před změnou trvalého příkazu vyžaduje splnění tří kroků:
1. Písemné oznámení od původního pronajímatele: Ideální situací je dopis či e-mail od dosavadního majitele, ve kterém oznámí prodej bytu, uvede jméno nového vlastníka a přesné datum, od kterého mají platby směřovat na nový bankovní účet. 2. Doložení vlastnictví novým majitelem: Pokud se nový vlastník ozve sám, je povinen nájemci předložit vyrozumění katastrálního úřadu o provedeném vkladu vlastnického práva nebo aktuální výpis z listu vlastnictví (LV). Samotná kopie kupní smlouvy nestačí, protože řízení na katastru může být přerušeno či zamítnuto. 3. Písemné potvrzení platebních údajů: Po ověření zápisu v katastru stačí podepsat jednoduchý písemný záznam o změně bankovního spojení pro úhradu nájemného a záloh na služby, podepsaný oběma stranami. Nájemce má právo na nerušené užívání bytu za původně sjednaných podmínek bez ohledu na změnu majitele nemovitosti. Co se děje s kaucí a vyúčtováním služeb: Starý majitel ji musí předat novému
Velkým tématem prodeje pronajatého bytu je peněžitá jistota (kauce). Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR i výkladu občanského zákoníku přechází povinnost vypořádat a vrátit kauci po skončení nájmu na nového vlastníka. Pro nájemce z toho plyne zásadní jistota: po skončení nájmu bude žádat vrácení kauce po tom, kdo je aktuálním majitelem bytu v den ukončení smlouvy, a to bez ohledu na to, že peníze kdysi fyzicky převzal původní pronajímatel.
Prodávající a kupující si proto musejí složenou kauci finančně vyrovnat mezi sebou v rámci kupní ceny nemovitosti. Pokud kupující na tuto věc při nákupu zapomene, jde o jeho chybu, kterou nesmí přenášet na nájemce. Nájemce rozhodně nesmí platit kauci podruhé. V souvislosti s tím je dobré připomenout, že nájemce má ze zákona nárok také na
úroky z kauce při nájmu bytu za celou dobu jejího uložení.
Podobně přísný režim platí pro roční vyúčtování záloh na energie a služby (teplo, teplá a studená voda, úklid společných prostor), které upravuje
zákon č. 67/2013 Sb. o službách spojených s užíváním bytu. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo správce domu vystavuje roční vyúčtování vždy k rukám toho, kdo je zapsán jako vlastník bytu v okamžiku zpracování vyúčtování. Vůči nájemci má povinnost provést roční vyúčtování za celý uplynulý kalendářní rok nový majitel. Aby mezi stranami nevznikly neshody, je nezbytné při předání bytu sepsat podrobný předávací protokol se stavy všech poměrových měřidel tepla a vodoměrů k datu fyzického předání bytu.
Stříkání oleje do zámku před zimou škodí. V mrazu zalepí vložku a zlomí klíč Kdy může nový majitel smlouvu ukončit: Doba určitá versus vlastní potřeba
Ačkoliv samotný prodej bytu nájem neukončí, nový majitel získává stejná práva pronajímatele, jaká měl jeho předchůdce. Způsob, jakým může s nájmem v budoucnu naložit, závisí především na typu původní smlouvy:
Smlouva na dobu určitou: Poskytuje nájemci nejvyšší míru ochrany před nechtěným odchodem. Nový majitel musí respektovat sjednané datum konce nájmu. Nemůže nájem předčasně ukončit jen proto, že by v bytě chtěl sám bydlet, pokud si toto specifické právo strany předem nesjednaly přímo ve smlouvě. Po uplynutí sjednané doby však nový majitel nemá povinnost smlouvu prodloužit. Smlouva na dobu neurčitou: U smluv na dobu neurčitou může nový vlastník využít zákonné ustanovení § 2288 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku a vypovědět nájem v tříměsíční výpovědní době, pokud byt prokazatelně potřebuje pro sebe nebo pro svého manžela při rozvodu, případně pro své příbuzné v přímé linii (děti, rodiče).
Tento výpovědní důvod však nesmí být zneužit jako záminka pro vystěhování nájemce za účelem následného pronájmu za vyšší tržní cenu. Pokud by nový majitel dal nájemci výpověď pro vlastní bytovou potřebu, ale do jednoho měsíce po vyklizení by byt sám neužíval a pronajal ho někomu jinému, má původní nájemce podle § 2289 občanského zákoníku právo požadovat znovuotevření nájmu nebo náhradu vzniklé škody včetně nákladů na stěhování a rozdílu v nájemném.
Pokud se tedy dozvíte, že majitel váš pronajatý byt prodal, zachovejte chladnou hlavu. Vaše nájemní smlouva platí dál se všemi právy i povinnostmi. Žádný nátlak na podpis nové smlouvy s horšími podmínkami ani požadavek na druhou kauci nepřijímejte. Vyčkejte na hodnověrné doložení vkladu nového vlastníka do katastru nemovitostí, ověřte stavy měřidel v předávacím protokolu a upravte pouze číslo účtu, na které pravidelně posíláte sjednané platby.