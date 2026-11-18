Nový kouč, životní maximum. Shelton pod bývalým trenérem Alcaraze oslavil 45. výhru sezony
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Nový kouč, životní maximum. Shelton pod bývalým trenérem Alcaraze oslavil 45. výhru sezonyZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 18.11.2026 08:21
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