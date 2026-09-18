Nový hit v oblékání seniorek k nám dorazil v roce 2026 ze zahraničí. Vizuálně omladí víc než plastika

Zákrok u plastického chirurga žádné oblečení nenahradí. Přesto se běžně stává, že jedna a tatáž žena působí na dvou fotkách jako dva různé ročníky. Rozdíl bývá v šatníku a letos se v tomhle ohledu leccos změnilo.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Tichý luxus doputoval do Česka
Odborníci mu říkají quiet luxury, u nás se vžil překlad tichý luxus nebo luxusní minimalismus. V zahraničí patří mezi nejsilnější módní směry několika posledních sezon a pro rok 2026 ho zahraniční magazíny označují za hlavní trend žen nad šedesát let.
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Název svádí k představě drahých značek, o ty tu ale nejde ani trochu. Celý styl stojí na jednoduchosti, kvalitě a promyšleném výběru. Oblečení má dobře sedět, barevně ladit a obejít se bez nápadných log a ozdob.
Omlazující efekt přichází tak trochu mimochodem. Jakmile z outfitu zmizí přeplácanost, zůstane čistá linie, a ta působí svěže v každém věku.
Foto: Freepik.com Co skutečně přidává roky
Módní odborníci se shodují, že výrazné a zastaralé potisky opticky přidávají věk, obzvlášť když je doplní starší střih. Podobně zrádné jsou těžké a tuhé látky, protože siluetu stáhnou k zemi.
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O výsledku rozhoduje střih a materiál mnohem víc než datum v občance. Dobře padnoucí kalhoty vypadají moderně skoro vždycky, zatímco nepovedený střih zestárne nositelku bez ohledu na to, kolik jí je.
Foto: Freepik.com Krémová, taupe a námořnická modř
Paleta tichého luxusu se drží klidných tónů. Nejčastěji se objevuje krémová, béžová, slonová kost, písková, taupe, šedá, hnědá a námořnická modř. Ostré černobílé kontrasty nahrazuje jemnější ladění, třeba krémová s černou.
Právě s černou stojí za to zacházet opatrně. V těsné blízkosti obličeje působí tvrdě a zvýrazňuje unavené rysy, proto se hodí spíš na šátek, boty nebo kabelku. Výrazné barvy přitom zakázané nejsou, jen by měla vyniknout vždycky jen jedna část oblečení.
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Základ bývá překvapivě úsporný: dobře padnoucí kalhoty, jednoduchá košile, kvalitní tričko, nadčasový svetr, sako a univerzální kabát. Každý kus musí fungovat hned v několika kombinacích, jinak v šatníku jen zabírá místo.
Rozdíl dělá látka. Vlna, kašmír, hedvábí, len, poctivá bavlna nebo dobře zpracovaná kůže působí draze samy o sobě. Materiál by měl držet tvar, nemačkat se a příjemně splývat, protože takový kousek pozvedne i úplně obyčejný outfit.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/trend-leto-2026-moda-zeny-60/, https://zeny.iprima.cz/tichy-luxus-ovladl-modni-svet-sazi-na-jednoduchost-a-kvalitu-512383, https://www.svetzeny.cz/moda-a-krasa/quiet-luxury-v-praxi-jak-vypadat-draze-bez-log-a-napisu-prave-zrale-zeny-by-mely-vyzkouset-tento-styl-cbae7, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/pohodlna-moda-zeny-60/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/modni-hrichy-zen-nad-60-vyhodte-obleceni-ktere-vam-pridava-roky-radi-expertka, https://www.rieker-eshop.cz/blog/moda-a-trendy/tichy-luxus-co-je-quiet-luxury-styl–237.html, https://life4you.cz/lifestyle/pro-zeny/tichy-luxus-dobyva-satniky-vypadat-elegantne-muzete-i-bez-milionu-na-konte-staci-znat-par-triku/ Přečtěte si také: Nejhorší smetanový jogurt ze supermarketu. Češi ho pořád kupují celé rodině a neví, co v něm všechno je