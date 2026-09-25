Nový film Toma Cruise vyvolává poprask. Jedni mluví o nejlepším filmu roku, pro druhé je téměř nesnesitelný

Tom Cruise jako miliardář, který se snaží zachránit svět před katastrofou, již sám pomohl způsobit. Už samotná premisa novinky Digger naznačovala, že tentokrát nepůjde o další Mission: Impossible. Po prvních novinářských projekcích je však jasné, že režisér Alejandro González Iñárritu zašel ještě mnohem dál, než se z trailerů mohlo zdát.
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Podle prvních reakcí je Digger extravagantní směsicí
černé komedie, absurdity, společenské satiry a mnohem temnějších témat. Tato kombinace kritiky rozdělila prakticky na dva tábory. Shoda mezi prvními recenzemi panuje především v jednom – Digger rozhodně není filmem, který by lidé očekávali.
Tom Cruise dostal jednu z nejzajímavějších rolí za poslední roky
Největší pochvaly zatím míří k samotnému Cruiseovi. Zakladatel Next Best Picture Matt Neglia
označil Diggera za jeho nejdynamičtější a nejzajímavější roli za poslední roky. Současně ale upozornil, že herec nedostal tolik prostoru pro skutečnou hloubku, kolik by si jeho výkon zasloužil.
Ještě nadšenější byl Jim Hemphill z IndieWire
na svém účtu X, kde napsal, že jde o Cruiseův nejlepší výkon od Magnolie. Samotný film označil za mimořádně vizuálně vynalézavý, nepředvídatelný a koncepčně odvážný studiový projekt.
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Pozitivně hodnotí Cruiseův výkon také
TheWrap. Kritik Scott Menzel připomíná, že Cruise má cit pro komedii a do výstředního materiálu se vrhá naplno, přestože zdaleka ne všechny vtipy fungují. Samotný film podle něj působí ambiciózně, podivně a místy chaoticky, ale právě jeho ochota riskovat může být důvodem, proč se o něm bude hodně mluvit.
Cruise přitom v posledních letech stavěl kariéru především na velkých akčních projektech. Digger tak představuje výraznou změnu a návrat k typu rolí, ve kterých může vedle hvězdného charisma ukázat i podstatně excentričtější hereckou polohu.
Foto: Universal Pictures Od „odvážného uměleckého díla“ po „zmatek“
Mnohem méně jednotné jsou reakce na film jako celek. Anne Thompson z IndieWire Diggera
na svém X popsala jako odvážný a nádherný umělecký film, u kterého ale neočekává velké nadšení mainstreamového publika. Podle ní by mohl naopak zaujmout filmovou akademii, zejména v hereckých a technických kategoriích.
Jake Hamilton dokonce Diggera
označil za svůj nejoblíbenější film roku 2026 a přirovnával jeho atmosféru ke kombinaci Stanleyho Kubricka a Black Mirror. Zároveň zdůraznil, že je lepší vědět o ději předem co nejméně.
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Na opačném konci spektra stojí například Joey Magidson z Awards Radar, který film
označil jednoduše za „zmatek“. Přestože ocenil Cruiseův výkon, Rize Ahmeda a výpravu, podle něj to ve výsledku příliš nefunguje. Mike Ryan zase popsal některá dějová rozhodnutí jako matoucí a celý film jako obecně nepříjemný.
Právě problém s humorem a satirou se objevuje v ohlasech opakovaně. Několik kritiků se shoduje, že film má zajímavé myšlenky a mimořádně ambiciózní formu, jenže jeho snaha být současně groteskní, absurdní a vážná se ne vždy potkává s výsledkem.
Foto: Universal Pictures Film, který vás má možná záměrně štvát
Zajímavý pohled přinesl také
The Independent. Podle Jacoba Stolworthyho film téměř vyzývá diváka, aby ho během některých pasáží neměl rád. Rozporuplnost reakcí proto nemusí být vedlejším efektem, ale do určité míry záměrem samotného Iñárritua.
Magazín zároveň upozorňuje, že trailery zdaleka neodhalují všechno a ve filmu se nachází zásadní prvek, který může výrazně změnit divácký pohled na celý příběh. Sám režisér proto kritiky požádal, aby před premiérou neprozrazovali překvapení, která si pro publikum připravil.
The Independent přirovnává odvahu filmu experimentovat například k Vice Adama McKaye nebo k rozporuplně přijatému
Joker: Folie à Deux. Velmi dobře podle něj vedle Cruise fungují také John Goodman, Riz Ahmed a Michael Stuhlbarg. Výraznou předností má být rovněž výprava.
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První reakce tak naznačují, že Digger pravděpodobně nebude nenáročným crowd-pleaserem ve stylu
Top Gun: Maverick. Mnohem spíš půjde o film, který část publika nadchne svou nepředvídatelností a ochotou riskovat, zatímco jinou část může stejnými vlastnostmi spolehlivě odradit. A právě obrovský rozptyl prvních hodnocení z něj před říjnovou premiérou dělá jeden z nejzajímavějších filmových otazníků letošního podzimu.
Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli vstoupí do českých kin 1. října 2026. Foto: Hulu Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Zdroje: The Independent, The Wrap, kanály kritiků na X