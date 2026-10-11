Nový Fiat Pandina s hybridem za necelých 270 tisíc korun. Rakouskou cenu ale dostane jen ten, kdo splní tři podmínky

V rakouském ceníku stojí Pandina Pop 1.0 Hybrid 15 700 eur. Při kurzu České národní banky z 18. září 2026, tedy 24,340 Kč za euro, to vychází asi na 382 tisíc korun. Tuzemský ceník přitom začíná na 379 900 Kč, takže výchozí ceny se v obou zemích liší zhruba o dva tisíce. Celý rozdíl tedy vzniká až ve slevách, které rakouský importér na model naskládal.
Většinu slevy 4 710 eur dostanete jen za starý vůz, úvěr a pojistku
Prvních 710 eur ubírá modelový bonus. Dalších 1 500 eur odečte prodejce za odevzdání starého vozu na protiúčet, takže kdo žádné auto nevrací, o tuto část přichází. Největší položku ve výši 2 000 eur dostane jen zákazník, který si vezme financování u Stellantis Bank. Posledních 500 eur je odměna za sjednání pojistného balíčku u Garanta Österreich.
Dohromady slevy dávají 4 710 eur. Akční cena tak klesne na 10 990 eur, což je při kurzu z 18. září asi 267 500 Kč. Tři ze čtyř bonusů jsou vázané na protiúčet nebo na nákup dalšího produktu a celá nabídka platí jen do 30. září 2026.
Kolik finanční bonus skutečně ušetří, ukazuje reprezentativní příklad leasingu. Splátka činí 89 eur měsíčně po dobu 48 měsíců a na konci zbývá zůstatková hodnota 8 249 eur, kterou zákazník buď doplatí, nebo auto vrátí. I s poplatky a zůstatkem zaplatí kupující celkem 12 796 eur, tedy zhruba o 1 800 eur víc než činí akční cena. Kdo splní ostatní podmínky a zaplatí bez financování, přijde o 2 000 eur a dá za auto 12 990 eur. Cesta přes leasing tak podle reprezentativního příkladu vyjde levněji jen asi o 200 eur.
Šest airbagů dostanete, autorádio jen jako přípravu
Na bezpečnosti Fiat v základní verzi Pop nešetřil. Auto má šest airbagů, autonomní nouzové brzdění, rozpoznávání dopravních značek, asistenta jízdy v pruhu a zadní parkovací senzory a v základu je i manuální klimatizace. Úspory jsou vidět na všem ostatním. Elektricky se ovládají jen přední okna, kola jsou ocelová a bez krytů, kryty zrcátek a kliky zůstaly v černém plastu a sedačky potahuje základní černá látka. Místo hotového infotainmentu má auto jen přípravu pro autorádio. Pro rodinu jsou podstatnější dvě další omezení. Verze Pop má jen čtyři sedadla, páté místo přináší až vyšší výbava nebo příplatek. Kufr pojme 225 litrů.
Tříválec 1.0 má výkon 48 kW (65 koní) a z nuly na stovku zrychlí za 14,1 sekundy. Maximální rychlost je 158 km/h. S takovými hodnotami patří Pandina do města a na okresky, protože na dálnici s plně obsazenou kabinou pojede motor na hranici svých možností.
Označení Hybrid je u Pandiny nadsazené. Jde o 12V mild-hybrid, tedy řemenový startér-generátor s malou lithium-iontovou baterií o kapacitě 11 Ah, který motoru pomáhá výkonem do 3,6 kW, hlavně při rozjezdech. Baterii dobíjí rekuperace při brzdění, zásuvku auto nemá a čistě elektricky nejede. Udávanou spotřebu 5,0 l/100 km Fiat naměřil v cyklu WLTP a sám upozorňuje, že skutečnou spotřebu ovlivní styl jízdy, klimatizace i hustota provozu.
Dacia se silnějším motorem stojí podle ceníku o 2 210 eur méně
Nejbližším běžným soupeřem na rakouském trhu je Dacia Sandero Essential TCe 100. Stojí 13 490 eur, k tomu se platí výdejní poplatky, a nabízí silnější motor i větší zavazadlový prostor. Proti rakouskému ceníku Pandiny je Sandero levnější o 2 210 eur. Bez slev tak Pandina proti Sanderu nemá cenový argument. Akční Pandina je naopak o 2 500 eur levnější, pokud kupující získá všechny čtyři bonusy.
Ve vlastní nabídce má Fiat delšího sourozence Grande Pandu. Ta má pět míst a kufr o objemu 412 litrů, tedy téměř dvojnásobek proti Pandině. Benzinový motor o výkonu 100 koní ji dostane na stovku za 11,2 sekundy.
Ceny Grande Pandy jsou k dispozici ze Slovenska. Verze Pop 1.2T tam v akci startuje na 14 990 eurech, hybridní Pop stojí 17 490 eur. Slovenská akční cena základní Grande Pandy je tak nižší než rakouský ceník menší Pandiny, i když jde o dva různé trhy a dvě různé akce.
Na které rakouské bonusy nemusí kupec z Česka dosáhnout
Koupit nové auto v jiném státě Evropské unie může český občan bez překážek. Auto musí zaregistrovat v Česku, DPH odvede v zemi registrace a pro převoz potřebuje dočasné značky, jak uvádí i unijní portál Your Europe. Dvouletá zákonná záruka platí v celé EU.
Problém je v bonusech. Financování přes Stellantis Bank Austria, pojištění u Garanta Österreich i výkup starého vozu jsou navázané na rakouského prodejce a rakouské finanční produkty. Zveřejněné podmínky neuvádějí, jestli na ně dosáhne kupující bez rakouské adresy. Kdyby kupec z Česka přišel o všechny tři podmíněné bonusy, zůstal by mu jen modelový bonus a Pandina by ho bez nákladů na převoz a registraci vyšla zhruba na 365 tisíc korun.
Český Fiat přitom nabízí Pandinu Pop v akci za 354 900 Kč. Proti tuzemskému ceníku je to sleva 25 tisíc korun, proti plné rakouské akci je česká cena vyšší zhruba o 87 tisíc. V nejhorším případě by tak nákup v Rakousku vyšel asi o 10 tisíc korun dráž než doma. Rakouská nabídka platí do 30. září 2026.