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Novotný sní o souboji Pudzianowského s Vémolou. Polák reagoval

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Mariusz Pudzianowski po konci v KSW další zápas nevyloučil. Reakce na zájem OKTAGONu navíc naznačila, že možnost souboje s Karlosem Vémolou rozhodně nezavrhuje.
Novotný sní o souboji Pudzianowského s Vémolou. Polák reagoval

Novotný sní o souboji Pudzianowského s Vémolou. Polák reagoval

Zdroj: KSW
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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