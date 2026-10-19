Novotný kritizoval Juráčkův výkon přímo během zápasu. Slávista nakonec soupeře zastavil kanonádou

Prvních pár vteřin stačilo. Jozef Wittner si na Matúše Juráčka nepočkal, sebral mu nohy a položil ho na záda. Takzvaný Slávista tam zůstal tak dlouho, až dvojici v poslední minutě kola vrátil do postoje rozhodčí. Mezitím šel do éteru komentář, který by žádný bojovník slyšet nechtěl. Redakce MMAmag prošla oficiální zápis výsledku, stránku turnaje i profily obou mužů ve veřejných databázích a sepsala, jak se z takového startu stala výhra.
Šéf OKTAGONu spustil kritiku dřív, než odtikalo první kolo
Matúš Juráček, 31letý český bojovník ve střední váze do 84 kg, se do klece vracel po více než 3 letech. OKTAGON MMA, česko-slovenská organizace smíšených bojových umění, ho na turnaji OKTAGON 95 17. října 2026 v Karlových Varech postavila proti muži v nouzi. V oficiálním popisu turnaje, do kterého redakce MMAmag nahlédla, organizace zápas prodávala větou „Nastoupí proti bojovníkovi, kterému jde doslova o všechno a nutně potřebuje výhru“. Jozef Wittner, 33letý zápasník téže váhy, proto neriskoval a šel rovnou pro strh.
Server Top-Fight, který jako zdroj uvádí OKTAGON MMA, přisuzuje promotérovi Ondřeji Novotnému dvě věty z komentáře k prvnímu kolu: „Čekal bych, že vyletí, ale zase zůstal na plných zádech“ a „Velmi špatný vstup Juráčka do zápasu“. Z toho plyne jediné: svého navrátilce promotér v tu chvíli neviděl rád.
Jenže ve druhém kole si Juráček první pokus o takedown pohlídal a od té chvíle se zápas začal lámat na opačnou stranu.
Ve druhém kole se v kleci přepnul vypínač
Juráček trefil hák z levé ruky a přidal koleno, které Wittnerem pořádně zacloumalo. Novotný si podle Top-Fight neodpustil ani vtip: „Matúš si teď dal loktem do vlastního stehna“. Komentář odlehčoval, tlak v kleci se mezitím překlopil.
Ve třetím kole ubránil navrátilec další strhnutí a soupeře dorazil na zemi. Sherdog zapisuje výsledek jako technický knockout údery ve 3. kole v čase 3:17, zápas vedl rozhodčí Josef Louc; Sofascore uvádí o 2 vteřiny víc, 3:19. 6 ze 14 Juráčkových výher skončilo knockoutem nebo technickým knockoutem.
Ten výsledek ale nejvíc změnil čísla v jedné kolonce, kterou Jozef Wittner otevírá nerad.
|Stav
|Matúš Juráček
|Jozef Wittner
|Bilance před zápasem (dopočet)
|13-6
|16-7
|Bilance po zápase (Sherdog)
|14-6
|16-8
|Aktuální série
|1 výhra
|6 porážek
Jedna porážka navíc nebolí. Bolí série: podle Sherdogu jde o 6 proher v řadě od 27. ledna 2023 do 17. října 2026. Naposledy Wittner zvedl ruku 8. října 2022 proti Chrisi Astleymu. A co z toho plyne pro další kroky obou mužů?
Co Juráčkovi výhra otevírá a co zbývá Wittnerovi
ANALÝZA Organizace ten zápas rámovala jako návrat jednoho a poslední šanci druhého. Dopadlo to opačně, než potřeboval muž s delší kariérou.
Co Juráček získal, organizace zatím neupřesnila. V oficiálním žebříčku OKTAGONu, aktualizovaném k 30. září 2026, tedy ještě před turnajem, jeho jméno v desítce střední váhy není a oznámení organizace k 19. říjnu 2026 neuvádějí dalšího soupeře ani termín. Profil ho dál vede jako bojovníka organizace. U Wittnera bude o dalším angažmá rozhodovat právě ta série.
Tentýž hlas, který v prvním kole mluvil o velmi špatném vstupu, po zakončení podle Top-Fight prohlásil: „Natrápil se, ale je to velké a zasloužené vítězství“. Mezi těmi dvěma větami se vešla celá Juráčkova cesta zpátky. Barometr, který se během jediného večera otočil.
Metodika
Redakce MMAmag otevřela oficiální stránku turnaje OKTAGON 95, profily obou bojovníků na Sherdogu i na webu organizace a žebříček OKTAGONu, vše ve stavu k 19. 10. 2026. Bilance před zápasem redakce dopočítala ze dvou hodnot po zápase uvedených na Sherdogu: 14-6 u Juráčka minus jeho poslední výhra nad Wittnerem ze 17. 10. 2026 dává 13-6, 16-8 u Wittnera minus jeho poslední porážka z téhož dne dává 16-7; sérii šesti porážek redakce spočítala zápas po zápase od 27. 1. 2023 do 17. 10. 2026. Čas zakončení se u zdrojů liší, Sherdog uvádí 3:17, Sofascore 3:19, oficiální výstup OKTAGONu potvrzuje zakončení na TKO, ale čas v otevřené textové podobě neuvádí. Doslovné znění výroků Ondřeje Novotného se nepodařilo ověřit v přístupném záznamu na OKTAGON.TV, přebírá se z článku serveru Top-Fight z 19. 10. 2026, který jako zdroj uvádí OKTAGON MMA; textově se nepodařilo potvrdit ani hmotnosti z oficiálního vážení a státní příslušnost Jozefa Wittnera. Článek nezahrnuje zbytek karty turnaje a otevřená zůstává otázka Juráčkova dalšího soupeře i jeho zařazení v pořadí střední váhy, protože oficiální žebříček je aktualizovaný k 30. 09. 2026, tedy před turnajem.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková