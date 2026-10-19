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Novotný kritizoval Juráčkův výkon přímo během zápasu. Slávista nakonec soupeře zastavil kanonádou

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V prvním kole ležel na zádech a od promotéra schytal ostrou větu do přenosu. O dvě kola později stál nad soupeřem on. Co se mezi těmi dvěma větami ve Varech stalo?
Novotný kritizoval Juráčkův výkon přímo během zápasu. Slávista nakonec soupeře zastavil kanonádou

Novotný kritizoval Juráčkův výkon přímo během zápasu. Slávista nakonec soupeře zastavil kanonádou

Zdroj: KSW
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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