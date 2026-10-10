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Novotný dvakrát zvažoval vstup do další organizace. Bez úplné kontroly by do ní nešel

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Ondřej Novotný přiznal, že během desetileté historie OKTAGONu dvakrát vážně uvažoval o jiné organizaci. Z obou variant sešlo, protože by chtěl mít nad projektem plnou kontrolu.
Novotný dvakrát zvažoval vstup do další organizace. Bez úplné kontroly by do ní nešel

Novotný dvakrát zvažoval vstup do další organizace. Bez úplné kontroly by do ní nešel

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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