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Novinky týdne na Netflixu: Zvrácený true crime, nástupce Bridgertonových nebo drsný krimi thriller

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V tomto týdnu Netflix rozhodně nezaostává. Na své si přijdou nadšenci šokujících true crime příběhů i fanoušci Bridgertonových, protože streamovací gigant zkouší, jestli právě v jednom z nových titulů nenajde jejich dalšího nástupce. Nechybí samozřejmě ani pořádná dávka napětí v podobě thrillerů a n
Novinky týdne na Netflixu: Zvrácený true crime, nástupce Bridgertonových nebo drsný krimi thriller

Novinky týdne na Netflixu: Zvrácený true crime, nástupce Bridgertonových nebo drsný krimi thriller

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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