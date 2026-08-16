Novinky týdne na Netflixu: Zvrácený true crime, nástupce Bridgertonových nebo drsný krimi thriller

MOURINHO
Netflix v nové třídílné dokumentární sérii
MOURINHO sleduje José Mourinha a jeho více než dvacetiletou kariéru, během níž si portugalský trenér vybudoval pověst jednoho z nejvýraznějších a nejkontroverznějších fotbalových koučů vůbec. Tvůrci se přitom nesoustředí jen na jeho triumfy, ale hlavně na období po druhém působení v Chelsea.
Tvůrci novinky se rozhodně nebáli Mourinha konfrontovat. Režisér Joe Pearlman se ho mimo jiné ptá na jeho nechvalně známý „syndrom třetí sezony“ nebo na smrt otce, přičemž Mourinho při rozhovorech několikrát ztrácí svůj typický sebejistý výraz. Výsledkem tak není oslavný portrét slavného trenéra, ale mnohem osobnější pohled na muže, který si za svou kariéru získal obdiv, respekt, ale i odpor.
Sintonia: Nando mezi dvěma světy (Nando Between Two Worlds: A Sintonia Film)
Netflix filmem
Sintonia: Nando mezi dvěma světy uzavírá příběh jedné z nejvýraznějších postav seriálu Sintonia. Nando, jenž se před pěti lety vyšplhal na vrchol kriminálního podsvětí, žije v Srbsku daleko od všeho, co v Brazílii vybudoval. Když však jeho dospívající dcera Bruninha beze stopy zmizí, vrací se zpět domů a snaží se znovu sblížit s rodinou, zatímco zároveň ukrývá svou minulost. Brzy ale zjišťuje, že jeho blízcí jsou v nebezpečí. Musí se rychle rozhodnout, jestli zůstane věrný světu zločinu, nebo riskuje úplně všechno, aby od něj definitivně odešel a ochránil svou rodinu.
Moje vlastní dítě (A Child of My Own)
Netflix vypustil do světa šokující true crime dokument
Moje vlastní dítě, který sleduje příběh Alejandry Marín Mendozy. Ta po několika potratech nedokázala přiznat okolí, že o vysněné dítě přišla, a tak začala předstírat těhotenství. Podstupovala falešná vyšetření, přibírala na váze a dokonce si nechala uspořádat oslavu před narozením dítěte. Když se blížil den údajného porodu, zašla ještě dál. Z porodnice unesla novorozenou holčičku ukrytou ve velké dárkové tašce. Policie ji však dopadla během několika hodin.
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Režisérka dokumentu dlouhé dva roky věřila verzi samotné Alejandry, podle níž šlo o předem domluvené předání dítěte. Teprve soudní spisy odhalily mnohem děsivější pravdu. Žádná dohoda ve skutečnosti neexistovala.
Moje skvělá kariéra (My Brilliant Career)
Pokud zbožňujete úspěšnou sérii Bridgertonovi, neměli byste si nechat ujít dobovou minisérii
Moje skvělá kariéra, která nás přivádí do Austrálie roku 1900. Pořádně svobodomyslná Sybylla se touží stát spisovatelkou, odmítá představu života podřízeného manželovi a tvrdohlavě se vzpírá společenským konvencím své doby. Jenže když do jejího života vstoupí okouzlující muž, začne být její dosud jasná volba mezi kariérou a manželstvím pořádně komplikovaná. Seriál vychází z románu australské spisovatelky a feministky Miles Franklin, podle které je hlavní hrdinka novinky dokonce ještě mnohem vzpurnější než ona.
Gumy, kam se podíváš (Tires): 3. řada
Ve třetí řadě komediálního seriálu
Gumy, kam se podíváš se Shane a jeho bratranec Will stávají spolumajiteli pobočky rodinného autoservisu Valley Forge ve West Chesteru v Pensylvánii. Zatímco se společně snaží udržet skomírající podnik nad vodou, jejich dosud pevné přátelství se postupně rozpadá. Oba tak musí hledat cestu, jak se vypořádat s vlastní minulostí a zároveň zachránit společnou budoucnost. V hlavních rolích se opět objevují Shane Gillis a Steve Gerben, přičemž seriál těží z jejich vzájemného pošťuchování a chaotických situací kolem rodinného byznysu. Největší zajímavostí je samotné místo natáčení. Tvůrci seriál totiž natáčejí přímo vedle skutečného pneuservisu Gerbenova otce.
Moria
Minisérie
Moria vypráví životní příběh argentinské showbyznysové ikony Moria Casán jako extravagantní směs reality, fantazie, sexuality a moci. Moria v ní doslova režíruje vlastní život a z pozice jakési vesmírné loutkoherečky ovládá svět kolem sebe, zatímco příběh sleduje její cestu od nečekaných začátků v showbyznysu přes hereckou a televizní kariéru až po bouřlivé vztahy, mateřství a konfliktní pouto s dcerou Sofíou. Novinka se záměrně vyhýbá klasickému životopisnému formátu a místo přesného převyprávění událostí staví na melodramatu.
Umthetho: Zákon nade všechno (Umthetho)
Kriminální thriller
Umthetho: Zákon nade všechno, jenž je jihoafrickou adaptací úspěšného seriálu Vězeňské bratrstvo, sleduje talentovanou státní zástupkyni Mbali. Její život se obrací vzhůru nohama poté, co zjistí, že její bratr Moses, o němž se domnívala, že je mrtvý, ve skutečnosti žije a zpoza vězeňských mříží řídí brutální kriminální syndikát. Situace se ještě vyhrotí, když se v nebezpečí ocitá i jejich mladší bratr Sphelele. Mbali tak nezbývá nic jiného než spojit síly s mužem, kterého sama považuje za zločince, jenž patří za mříže.
To a ono a všechno mezi tím (This, That and Everything in Between)
Rodinné drama
To a ono a všechno mezi tím sleduje úspěšnou televizní scenáristku Joanne, jež si po letech pečlivě skládá život zpět dohromady. Klid však mizí poté, co se nečekaně vrací její odcizená matka Paz a s sebou přináší hluboko ukryté tajemství, které převrací jejich svět vzhůru nohama. Obě ženy jsou tak nuceny znovu čelit bolestivé minulosti, starým křivdám i komplikovaným vztahům uvnitř dysfunkční rodiny.
Neříkej hodně štěstí (Don't Say Good Luck)
Rodinné drama
Neříkej hodně štěstí vypráví příběh středoškolačky Sophie Birenbaum v podání Sunny Sandler, dcery Adama Sandlera. Té se život obrátí vzhůru nohama poté, co získá hlavní roli ve školním muzikálu. Ještě větší zkouškou je pro ni návrat rakoviny její matky Elizabeth. Dospívající dívka se tak musí vyrovnávat nejen s typickými trapasy, nejistotami a emocemi dospívání, ale také s bolestivou realitou své rodiny.
Můj nejlepší kámoš, jeho holka a já (My Best Friend, His Girlfriend and Me)
Komedie
Můj nejlepší kámoš, jeho holka a já sleduje počínání dvou přátel, kteří jsou nerozlučnými kamarády už od dětství. Olli a Matze společně pracují v realitní kanceláři a po letech plánování se konečně chystají vyrazit na vysněnou cestu kolem světa. Jejich pečlivě připravené plány ale začínají brát za své právě ve chvíli, kdy se Matze zamiluje do Rebeccy. Olli nechápe, co se s jeho nejlepším kamarádem děje. Místo piva po práci a dalších společných radovánek najednou běhá a snídá ovesnou kaši.
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Je přesvědčený, že Rebecca jeho kamaráda dokonale „vymyla“ a ohrožuje nejen jejich přátelství, ale také dlouho očekávanou cestu. Vyráží proto do protiútoku a snaží se Matzeho přivést zpět k původnímu životu. Jenže Rebecca je mnohem pohotovější, než Olli čeká.
Na max (To the Max)
Španělské drama
Na Max vychází ze skutečného příběhu trojice kamarádů posedlých extrémními sporty. Carlos nechává lezení a propadá kouzlu BASE jumpingu ve wingsuitu, při němž se společně s přáteli Daríem a Armando snaží přiblížit pocitu skutečného létání. Zpočátku jde především o adrenalin a touhu posouvat hranice, postupně se však z dobrodružství stává nebezpečný boj se strachem a tragickými následky riskantních rozhodnutí.
The Rotten Files, Stephanie Soo
Netflix rozšiřuje nabídku true crime titulů o novinku The Rotten Files, Stephanie Soo, ve které se Stephanie Soo, známá především díky populárnímu podcastu Rotten Mango, pouští do nejvýbušnějších kriminálních případů současnosti. Moderátorka nového podcastu pátrá po vrazích a predátorech, kteří věřili, že jejich temná minulost zůstane navždy pohřbená. Zkrátka se snaží odhalit příběhy ukryté za šokujícími zločiny.
Zdroje:
ESPN, About.Netflix, Tudum, Micropsia, What´s on Netflix, moncloa