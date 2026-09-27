Novinky týdne na Netflixu: Skutečný příběh studenta, na kterém profesor prováděl pokusy, nebo děsiví duchové

Akademie Minerva (Minerva Academy)
Na obyčejnou střední školu zapomeňte. Nejnovější teenagerské drama
Akademie Minerva sleduje počínání dospívajících, kteří místo večírků a bezstarostného života musí zvládat drsný režim vojenské školy. Ve škole se vstává za úsvitu, mobily jsou přísně zakázané a místo flirtování čeká studenty šerm a pořádná dávka disciplíny. Do tohoto nehostinného prostředí přichází trojice mladých lidí s vlastními problémy.
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Salvo nastupuje do akademie, aby vypátral svého záhadně zmizelého nejlepšího kamaráda. Velmi brzy zjišťuje, že za jeho zmizením může být mnohem víc, než se zdá. Vincenzo chce kráčet ve stopách svého otce a stát se vojákem, zatímco rozmazlenou Camillu pošle táta do školy v naději, že ji přísný režim konečně napraví.
Zatímco se trojice snaží přežít náročný výcvik, začínají odhalovat tajemství, která měla zůstat skrytá. A čím blíž se Salvo dostává k pravdě o svém zmizelém kamarádovi, tím děsivější otázka se vynořuje. Co když jeho zmizení není jediným tajemstvím, které Minerva skrývá?
Habeas Corpus
Brazilské právnické drama
Habeas Corpus sleduje tým vedený zkušenou profesorkou práv Inez, jež se specializuje na případy lidí odsouzených za zločiny, které možná vůbec nespáchali. Když se její skupina pustí do případu mladého muže, jenž tvrdí, že je nevinný, začne postupně odhalovat nesrovnalosti, které mohou celý rozsudek převrátit naruby. Do pátrání se zapojí také talentovaná studentka Marina, pro kterou ale nejde jen o akademickou výzvu. S případem ji totiž spojuje bolestivá událost z minulosti její rodiny.
Wonkův zlatý kupón (Wonka's The Golden Ticket)
Soutěžní show
Wonkův zlatý kupón přivádí šest dvojic přímo do legendární čokoládové továrny Willyho Wonky, kde čelí sérii pořádně sladkých, ale také záludných výzev. Dvanáct soutěžících musí překonat nejrůznější překážky, které prověřují jejich fyzickou kondici a psychiku. Přitom musí odolat pokušení ukrytému v barevném světě plném čokolády a nejrůznějších sladkostí. Jen jedna dvojice může projít celou továrnou až do konce a získat vysněný zlatý kupón.
Jiný svět (A Different World)
Pokračování kultovního sitcomu
Jiný svět sleduje Deborah Wayne, dceru Dwaynea Waynea a Whitley Gilbert, která nastupuje na stejnou univerzitu, kde kdysi studovali její rodiče. Deborah chce dokázat, že si dokáže poradit sama. Jenže rodiče jí do života na vysoké škole mluví víc, než by si přála. Její první rok tak není úplně podle jejích představ.
Spolu se spolubydlící Rashidou a dalšími novými kamarády poznává studentský život se vším všudy. Od večírků a nových přátelství až po první velké životní lekce. Navíc se znovu setkává s nadějným fotbalistou, se kterým má společnou minulost a který v ní znovu probudí dávno zapomenuté city.
Mámení (Delusion)
Mysteriózní thriller
Mámení se odehrává v malém městě, v němž záhadně zmizí dítě, vlivem čehož se poklidný život místních obyvatel obrátí vzhůru nohama. Podezření okamžitě padne na stárnoucího Naronga, jehož paměť postupně ničí demence. Jeho dcera Wan však odmítá uvěřit, že by její otec mohl mít se zmizením cokoli společného. Pustí se proto do pátrání na vlastní pěst.
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Jenže čím hlouběji do případu proniká, tím více zjišťuje, že minulost její rodiny ukrývá nepříjemná tajemství. Situaci navíc značně komplikuje stará legenda o tajemné bytosti Phii Phong, která se po letech znovu začne šířit mezi místními. Zatímco někteří věří, že za zmizením dítěte stojí nadpřirozené síly, detektiv Pete z Bangkoku se odmítá nechat ovlivnit pověrami a hledá racionální vysvětlení.
Mí nešťastní mrtví (My Sad Dead)
Co když se mrtví jednoho dne rozhodnou promluvit mnohem hlasitěji než kdy dřív? Hororová minisérie
Mí nešťastní mrtví sleduje šedesátiletou Emu, která už od dětství dokáže vidět a slyšet mrtvé. Tento neobvyklý dar se v její rodině dědí z generace na generaci. Ema v nich nevidí hrozbu ani se je nesnaží vyhánět. Bere je jako součást svého každodenního života a respektuje jejich potřebu zůstat v klidu. Jenže po smrti její matky se do života Emy vracejí bolestivé vzpomínky a zároveň k ní přijíždí neteř Julie, která stejnou schopnost zdědila také.
Zatímco Ema se naučila mrtvé spíš ignorovat, Julie se jim rozhodne naslouchat a pátrat po tom, co je stále drží mezi živými. Když pak v chudé čtvrti na okraji Buenos Aires dojde k brutální vraždě tří teenagerů, křehká hranice mezi světem živých a mrtvých se začne nebezpečně stírat.
Duchové se objevují stále častěji a jejich hlasy postupně pronikají do celého sousedství. Ema tak musí čelit nejen vlastní minulosti, ale také něčemu, co už nedokáže držet v bezpečné vzdálenosti. Tentokrát totiž mrtví nechtějí jen být viděni. Chtějí, aby je někdo vyslechl.
Unabomber
Co člověka přivede od geniálního studenta až k proslulému atentátníkovi, který téměř dvě desetiletí děsí celou Ameriku? Psychologický thriller
Unabomber inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje osud Teda Kaczynského ( Jacob Tremblay), jehož život se začne dramaticky měnit při studiích na Harvardu. Jako mladý a mimořádně nadaný student se dostane do kontroverzních psychologických experimentů profesora Henryho Murraye ( Russell Crowe), které v něm zanechají hluboké následky.
Příběh se přitom odehrává ve dvou časových rovinách, a to mezi Kaczynského univerzitní minulostí a pozdějším pátráním FBI po něm – muži, který začne prostřednictvím poštovních zásilek posílat bomby a stane se známým jako Unabomber. Agentka Joanne Miller se snaží poskládat střípky jeho minulosti a pochopit, co ho přivedlo na cestu násilí, zatímco Kaczynského život se postupně propadá do izolace a radikalizace.
STEEL BALL RUN: JoJova prazvláštní dobrodružství (STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure): 2.–3. fáze
Šílený dostih napříč Amerikou pokračuje a tentokrát v něm půjde ještě víc do tuhého. Animovaný hit
STEEL BALL RUN: JoJova prazvláštní dobrodružství se vrací na Netflix rovnou s druhou a třetí částí příběhu, ve které bývalý žokej Johnny Joestar a tajemný psanec Gyro Zeppeli pokračují v nebezpečném závodě napříč Spojenými státy 19. století.
V sázce je pohádková odměna 50 milionů dolarů, jenže cesta k ní rozhodně nebude obyčejným dostihovým výletem. Závodníci totiž musí překonávat nebezpečný terén a protivníky s bizarními schopnostmi, kteří jsou ochotni udělat téměř cokoli pro vítězství. Johnny navíc stále bojuje s následky nehody, kvůli níž přišel o schopnost chodit. Od 25. září bude každý pátek vycházet jeden díl.
Poslední případ (The Final Problem)
Třináct lidí, luxusní hotel, odříznutý ostrov a vrah, který je stále mezi nimi. Takhle jednoduše bychom mohli popsat novou detektivní minisérii
Poslední případ, která se odehrává v roce 1959. Silná bouře uvězní skupinu hostů v hotelu na malém ostrově poblíž Mallorky. Jejich nucený pobyt se rychle promění v noční můru poté, co je nalezena mrtvá anglická turistka Elisa Mander. Přestože její smrt nejprve vypadá jako sebevražda, brzy se objeví stopy, které naznačují, že ženu někdo zavraždil.
Do pátrání se pouští Basil, bývalý herec, který kdysi ztvárnil Sherlocka Holmese. Společně s mladým autorem detektivek začne rozplétat síť tajemství ukrytou mezi hosty a zaměstnanci hotelu. Jenže kvůli bouři se nikdo nemůže dostat na ostrov ani z něj odjet, a podezření tak postupně padá na každého z přítomných. Zkrátka každý něco skrývá a každý může mít motiv. Skutečný vrah má navíc dostatek času zahladit své stopy.
Zdroje: Tudum, GamesRadar+