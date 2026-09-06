Novinky týdne na Netflixu: Peprné dobové drama nebo návrat ulítlé gangsterky od Guye Ritchieho s hodnocením 82 %

Neslýchané: Raygun – Zlomená jak šíp (Untold Raygun: Breaking Badly)
Nejnovější přírůstek dokumentární série
Neslýchané nazvaný Neslýchané: Raygun – Zlomená jak šíp sleduje nečekaný příběh australské breakdance reprezentantky Rachael Gunn, známé pod přezdívkou Raygun, která se na olympiádě v Paříži 2024 stala jednou z nejvýraznějších postav. Bohužel z velmi nešťastného důvodu.
Její vystoupení, na kterém předváděla svérázné taneční pohyby, obletělo internet a proměnilo ji v terč posměchu. Gunn přitom do soutěže vstupovala jako nejlepší australská b-girl a věřila, že její originální styl může na olympijské scéně obstát.
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Brzy ale narazila na realitu, protože světová špička breakingu stavěla především na technicky náročných silových prvcích, zatímco její vlastní pojetí bylo mnohem kreativnější a experimentálnější. Po vyřazení bez jediného bodu se stala terčem kritiky na sociálních sítích. Šířily se dokonce nepravdivé informace o tom, jak se na olympiádu vůbec kvalifikovala.
Zlomové okamžiky: Generace 11. září (Turning Point: Generation 9/11)
Nový dokument
Zlomové okamžiky: Generace 11. září se vrací k teroristickým útokům, které před 25 lety navždy změnily svět. Prostřednictvím dosud neobyčejně silných nahrávek, telefonátů z hořících věží a vzpomínek přeživších i pozůstalých novinka připomíná hrůzu onoho dne. Tvůrci ale nezůstali jen u samotné tragédie. Zaměřili se rovněž na události, které po útocích následovaly.
Rozervaná láskou (My Brilliant Career)
Dobové drama
Rozervaná láskou diváky přivádí do Mexika zmítaného revolucí, kde mladá Emilia Sauri touží po něčem, co je pro ženu její doby téměř nemyslitelné. Chce nejen svobodu, ale také vzdělávat se a žít podle svých vlastních pravidel. Navzdory společenským očekáváním se rozhodne studovat medicínu a zároveň se zamiluje do dvou mužů představujících dvě zcela odlišné podoby lásky.
Daniel Cuenca je dobrodruh a revolucionář, který v ní probudil touhu po dobrodružství už v dětství, zatímco lékař Antonio Zavalza hledá uprostřed válečného chaosu především klid a bezpečí. Emilia se tak musí rozhodnout, jestli dá přednost svým citům, nebo vlastnímu snu a nezávislosti.
Fito Páez: Celý svět v jedné písni (Fito Páez: The World Within a Song)
Dokument
Fito Páez: Celý svět v jedné písni nahlíží do života argentinské hudební hvězdy, která se nikdy nebála ukázat svou pravou tvář. Páez v novince otevřeně mluví o závislostech a těžkých chvílích, kterými si prošel. Dokument vznikal při nahrávání jeho alba Novela v legendárních londýnských studiích Abbey Road. Zároveň se ale vrací do minulosti a ukazuje Páezovo dospívání a jeho první kroky na rockové scéně. Nechybí ani cesta ke slávě, bouřlivé vztahy a bolestivé životní zvraty, které jeho příběh pořádně okořenily.
Gentlemani (The Gentlemen): 2. řada
Netflix konečně vypustil do světa pokračování gangsterky od Guye Ritchieho, která na
ČSFD dosahuje úžasných 82 %. Druhá řada hitu Gentlemani navazuje na události jedničky, kdy Eddie Horniman a Susie Glass už pevně drží v rukou rozsáhlé kriminální impérium Bobbyho Glasse. Jenže čím větší moc získávají, tím nebezpečnější jsou i jejich rozhodnutí.
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Povedená dvojice si tak velmi brzo uvědomí, že udržet celé podsvětí pod kontrolou nebude vůbec snadné. Eddie se navíc musí vyrovnat s následky své cesty do světa zločinu a zároveň společně se Susie bude stát před zásadní volbou. Zůstanou loajální Bobbymu Glassovi, nebo se pokusí převzít jeho impérium pro sebe?
Earle jde do světa (Earle Meets World)
Nová reality show
Earle jde do světa divákům umožňuje nahlédnout do života influencerky Alix Earle, která se z obyčejné studentky proměnila v jednu z největších hvězd sociálních sítí. Sledovat ji mimo jiné můžou při rozjíždějí podnikatelských aktivit, cestování po světě a pokusu zvládat rodinný život. Alix na to tentokrát není ale sama. Do show zapojuje svou početnou a poněkud netradiční rodinu včetně sestry Ashtin, která je rovněž influencerkou.
Zdroje: The Guardian, Micropsia, Tudum