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Novinky týdne na Netflixu: Peprné dobové drama nebo návrat ulítlé gangsterky od Guye Ritchieho s hodnocením 82 %

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Tento týden se na Netflixu nese ve znamení druhé řady hitu Gentlemani, kterou mnozí z diváků netrpělivě vyhlíželi. Kromě toho se můžou podívat na dobové drama s pěkně peprnými scénami a pár zajímavých dokumentů. A kdo touží po odlehčené zábavě, ten si v nabídce najde také jednu povedenou reality sho
Novinky týdne na Netflixu: Peprné dobové drama nebo návrat ulítlé gangsterky od Guye Ritchieho s hodnocením 82 %

Novinky týdne na Netflixu: Peprné dobové drama nebo návrat ulítlé gangsterky od Guye Ritchieho s hodnocením 82 %

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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