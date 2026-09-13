Novinky týdne na Netflixu: Nejdrsnější soutěž světa nebo pokračování thrilleru o izraelském komandu s 88 % na ČSFD

DANG!
Animovaný sitcom
DANG! sleduje sourozence žijící v New Yorku, jejichž chaotický, pohodový život naruší nečekaná návštěva. Bratr a mladší sestra si užívají svou svobodu, dokud se u jejich dveří neobjeví jejich starší sestra. Ta je úspěšnou, ambiciózní ženou, která je z ničeho nic přesvědčená, že by se svými sourozenci měla trávit více času. A to je pro lenivé duo doslova noční můrou.
Fauda: 5. řada
Očekávané pokračování drsného izraelského thrilleru
Fauda, který na ČSFD dosahuje skvělých 88 %, vrací na scénu Dorona Kavillia, jenž se tentokrát ocitá uprostřed nebezpečné mise daleko od Izraele. Dva roky po útoku ze 7. října 2023 se Doron vydává po stopách neschválené pomsty jednoho ze svých starých přátel, která ho zavede až do francouzského Marseille. Tam se musí v utajení pustit do riskantní operace, během níž nebude čelit jen novým nepřátelům, ale také vlastním démonům.
Neslýchané: Mr. T (Untold Mr. T: I Pity The Fool)
Dokument
Neslýchané: Mr. T mapuje život a kariéru legendárního Mr. T, vlastním jménem Laurence Tureauda, který vyrůstal jako jedno z dvanácti dětí v chudé chicagské rodině. Z obyčejného kluka, který se věnoval sportu a později sloužil v armádě, se postupně stal výrazný popkulturní fenomén známý především ze seriálu A-Team a filmové série Rocky.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Září na Netflixu: Pokračování hitu o izraelském komandu, nástupkyně Dahmera i Russell Crowe v krimi thrilleru podle skutečnosti
Dokument se vrací k jeho cestě ke slávě, vztahu k víře, rodině i charitě a ukazuje, proč se po splnění svého životního snu – koupit matce dům a dopřát jí lepší život – rozhodl stáhnout z Hollywoodu. Zajímavé je, že samotný Mr. T s dokumentem spokojený není a tvůrcům v rozhovoru pro magazínu
PEOPLE otevřeně vyčítá, že se podle něj až příliš soustředili na násilné epizody a kontroverze místo jeho víry v rodinné hodnoty a práce s mladými lidmi.
Proč jsem se to vlastně ženil? (Why Did I Get Married Again?)
Třetí díl filmové série Proč jsem se jen ženil od
Tylera Perryho nazvaný Proč jsem se to vlastně ženil? vrací na scénu oblíbenou partu přátel. Z amerického prostředí se tentokrát přesouváme rovnou do slunné Itálie. Angela a Marcus zvou své nejbližší na svatbu dcery Jasmine, která si bere úspěšného fotbalistu Wesleyho. Na oslavě se navíc objevuje i jeho matka Roselyn, úspěšná podnikatelka a dlouholetá členka jejich přátelské skupiny, kterou poznáváme až nyní.
Společné setkání po letech ale brzy odhaluje trhliny v jinak dokonalých manželstvích. Zatímco kolem svatebčanů vznikají nové románky, na povrch vyplouvají také tajemství, která měla zůstat za zavřenými dveřmi. Přátelé si tak musí přiznat, že jejich vztahy mají k dokonalosti pořádně daleko, a začínají přemýšlet, jakým příkladem vlastně byli pro své dospívající děti.
Chci mluvit se svým agentem! Film (Call My Agent! The Movie)
Snímek
Chci mluvit se svým agentem! Film navazuje na úspěšný komediální seriál Chci mluvit se svým agentem!, který si na ČSFD drží skvělých 85 %. Do hry se vrací Andréa, bývalá talentová agentka, která tentokrát stojí před svou dosud největší výzvou. Hodlá natočit svůj první celovečerní film. Jenže její vysněný projekt se začne hroutit ještě dřív, než vůbec padne první klapka. Hlavní herec totiž nečekaně odchází za jinou rolí a Andréa se navíc dostává do konfliktu s producentem. Když už to vypadá, že film nemá šanci vzniknout, spojí síly s Noémie, která mezitím prorazila jako úspěšná producentka reality show. Společně se tak pokoušejí celý projekt zachránit, zatímco Andréu čeká jeden problém za druhým.
Kormidelnice (Crew Girl)
Young adult kousků s namakanými těly není nikdy dost. V tomto týdnu Netflix přidal do své nabídky drama
Kormidelnice, které vypráví příběh šestnáctileté Teagan Tao. Této talentované veslařce se život obrátí vzhůru nohama poté, co je její otec obviněn ze zpronevěry milionů dolarů. Společně s matkou proto opouští Kalifornii a začíná od nuly v malém městečku v Massachusetts, kde nastupuje na prestižní školu Easton Prep. K jejímu zděšení tato škola ale nemá dívčí veslařský tým.
PSALI JSME TAKÉ: Netflix chystá nálož španělských hitů: Svět narkomafie 90. let, skutečný případ i návrat Papírového domu
Přesto se jí podaří dostat k problémové chlapecké posádce jako kormidelnice, přičemž dostane za úkol dovést ji k úspěchu. Kromě náročných tréninků tak musí zapadnout mezi nové spolužáky, vyrovnat se s rozpadem dosavadního života a zároveň si najít cestu ke dvěma velmi rozdílným týmovým rivalům. Sebevědomému kapitánovi Joshovi a tichému outsiderovi Camovi.
Dokonalá lež (The Perfect Lie)
Nizozemské drama
Dokonalá lež nás přivádí do světa luxusních večírků a přátelství, které na první pohled působí naprosto idylicky. Karen se s rodinou stěhuje do Bergenu, kde ji noví sousedé brzy přiberou do svého exkluzivního klubu. Zpočátku si užívá jejich okázalý životní styl a bezstarostné společné večery, jenže idylka netrvá dlouho. Jedna z luxusních vil lehne popelem a při požáru umírá jejich přítel Evert, zatímco jeho manželka a děti jen o vlásek uniknou smrti. Karen postupně zjišťuje, že za zdánlivě dokonalým životem celé party se skrývá spousta lží a tajemství. A jakmile začne pátrat po tom, co se skutečně stalo, uvědomí si, že každý z nich má co skrývat.
Tenhle tým letí (Go Team!)
Černá komedie
Tenhle tým letí nás přivádí do společnosti Tío Mochales, která kdysi kralovala španělskému trhu se sýry, dnes ale bojuje o přežití. Vedení proto vymyslí způsob, jak zaměstnance znovu stmelit. Vyšle je na teambuilding do vesnice, kde firma před lety vznikla. Idylka na venkově však vezme rychle za své, když zaměstnanci zjistí, že se chystá masivní propouštění. Z obyčejného firemního výletu se tak rázem stává boj o vlastní budoucnost, ve kterém nechybí podrazy ani snaha zavděčit se těm správným lidem.
Kóma (Stolen Heartbeats)
Thriller z lékařského prostředí s nadpřirozenou zápletkou přináší seriál
Kóma, který sleduje Anabel. Ta po brutálním ozbrojeném útoku a následném výbuchu upadá do kómatu, ze kterého se podle lékařů nejspíš nikdy neprobere. Zatímco bezvládně leží v nemocnici, její nepřátelé ji začínají hledat, aby dokončili to, co při útoku započali. Pomoci jí může Rafael, zdravotní bratr s neobvyklým darem. Dokáže totiž slyšet hlasy mrtvých. A přestože Anabel stále žije, slyší i její hlas. Společně se tak snaží odhalit, kdo za útokem stojí a jakou roli v celém případu hraje temný svět obchodu s lidskými orgány.
Physical Itálie: Sto statečných (Physical 100: Italy)
Na Netflix dorazily první díly italské verze populární soutěže
Physical: Sto statečných, ve které se stovka fyzicky zdatných Italů utká o titul toho nejvšestrannějšího z nich. Physical Itálie: Sto statečných posílá do monumentální arény olympijské šampiony, profesionální sportovce, herce, influencery i další osobnosti, které čekají náročné zkoušky prověřující sílu, vytrvalost, obratnost, strategii i psychickou odolnost. Slavné jméno ani medaile přitom nikomu vítězství nezaručí. Soutěžící postupně vypadávají, až zůstane jediný, který dokáže, že má ze všech nejlepší fyzické schopnosti.
Zdroje: Deadline, The Root, PEOPLE, Tudum, About.Netflix, Esquire Columbia