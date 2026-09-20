Novinky týdne na Netflixu: Jeden z nejznámějších dodnes nevyřešených zločinů nebo temná stránka plastické chirurgie

Loutka (The Doll)
Dobové drama
Loutka se odehrává v Polsku v polovině 19. století. Diváci uvidí počínání nově zbohatlého obchodníka Stanisława Wokulského, který věří v pokrok a lepší budoucnost. Život se mu pořádně zkomplikuje poté, co se bezhlavě zamiluje do krásné aristokratky Izabely Łęcké. Ta je sice okouzlující, zároveň však povrchní a pyšná, takže Wokulského city rozhodně neopětuje tak, jak by si představoval.
Obchodník se přesto snaží získat její přízeň a proniknout do vyšší společnosti, čímž se stále víc vzdaluje svým původním ideálům. Jeho osobní boj navíc komplikuje bouřlivá doba, ve které se celý příběh odehrává. Z milostného příběhu se tak postupně stává vyprávění o společenských rozdílech a hořkém zklamání.
Monstrum: Příběh Lizzie Borden (Monster: The Lizzie Borden Story)
Čtvrtá řada vražedné antologie
Monstrum, tentokrát nazvaná Monstrum: Příběh Lizzie Borden, se zaměřuje na jeden z nejznámějších a dodnes nevyřešených zločinů americké historie. V srpnu 1892 se v domě rodiny Bordenových odehrála děsivá tragédie. Nejprve je v ložnici nalezena brutálně zavražděná Lizziina macecha Abby, kterou útočník několikrát udeří sekerou do hlavy. O chvíli později se stejným způsobem stává obětí také její otec Andrew, kterého někdo napadne přímo v obývacím pokoji.
Podezření okamžitě padá na samotnou Lizzie, která je v době vražd doma a policii navíc podává nejasné a měnící se výpovědi. Napjaté vztahy s otcem a macechou jí rozhodně nepomáhají a média z ní rychle udělají hlavní podezřelou. Přestože chybí přímé důkazy, celý případ vyvolá obrovský skandál a sleduje ho celá Amerika. Lizzie je nakonec u soudu osvobozena, ale otázka, kdo skutečně stojí za brutální vraždou jejího otce a macechy, zůstává dodnes bez odpovědi.
Znám tě (Not a Stranger)
Psychologický thriller
Znám tě sleduje Fundu, která se po narození dcery snaží vrátit ke kariéře malířky. Péče o malé dítě jí však návrat k umění značně komplikuje. Rozhodne se proto najít chůvu. Po několika neúspěšných pokusech narazí na Nazli, která se zdá být konečně tou pravou. Jenže její příchod do rodiny brzy spustí řetězec podivných událostí. Nazli si k holčičce vytvoří až neobvykle silné pouto a dítě jí dokonce začne říkat „mami“, což okamžitě znepokojí jejího otce Ilkera.
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Ten chce chůvu vyhodit, Funda mu ale zpočátku nevěří a Nazli naopak brání. Postupně ale začíná tušit, že s novou chůvou není něco v pořádku, zvlášť když zjistí, že sama nemůže mít děti. Zatímco Nazli si postupně získává důvěru otce malé holčičky, Funda začíná pochybovat, komu může věřit. Ve finále to dokonce vypadá, že za tu problémovou a nedůvěryhodnou osobu je nakonec považována právě ona.
Umělá krása (Plastic Beauty)
Drama
Umělá krása nás přivádí do světa plastické chirurgie, kde touha po dokonalém vzhledu může mít velmi temné následky. Hlavní hrdinkou je talentovaná chirurgyně Fumi Numata, která zasvětila svůj život záchraně pacientů. Okolnosti ji bohužel donutí opustit všeobecnou chirurgii a začít se věnovat estetickým zákrokům.
Právě tam se dostává do konfliktu se slavnou plastickou chirurgyní Rin Tohyamou, která na rozdíl od Fumi věří, že krása může člověku doslova změnit život a stát se formou spásy. Jejich střet postupně odhaluje příběhy pacientů, kteří se kvůli touze po dokonalosti dostávají do pasti plastických operací, zdravotních komplikací i vlastní nespokojenosti.
Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého (Stranger Things: Tales from ’85): 2. řada
Druhá řada animovaného seriálu
Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého diváky opět bere do Hawkinsu, tentokrát ale kolem Valentýna roku 1985, kdy se známá parta ocitá tváří v tvář nové nadpřirozené hrozbě. Městem se začnou šířit podivné zářící květiny, které na první pohled působí neškodně, jenže jejich okvětní lístky ukrývají něco mnohem děsivějšího.
Max a Nikki dostanou poněkud nešťastný nápad začít je prodávat po celém Hawkinsu. Brzy se ukáže, že za podivnými událostmi může stát opuštěný stříbrný důl, v němž se kromě duchů a neznámých stvoření ukrývá také něco, co by mohlo znovu otevřít cestu do Upside Down.
Čističi (The Fixers)
Akční komedie
Čističi se odehrává v tajemné šedé zóně, ve které si zločinci, politici a mocní podnikatelé najímají lidi schopné vyřešit jejich problémy. Hlavním hrdinou je zadlužený gangster Felix Chiang, který už má svého dosavadního života plné zuby a snaží se z něj uniknout. Místo klidnější budoucnosti ale dostane nabídku, která ho zavede do tajné organizace Ching He. Ta sídlí ve staletém chrámu a její takzvaní Čističi diskrétně vyřizují nejrůznější špinavou práci pro klienty, kteří si nemohou dovolit žádnou publicitu.
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Felix musí spolupracovat s arogantním Louisem Hsuehem, synem mocné politické rodiny, se kterým si od začátku vůbec nerozumí. Společně však musí zvládnout stále nebezpečnější mise. Velmi brzy si oba uvědomí, že v jejich světě není vůbec snadné poznat, kdo je přítel a kdo nepřítel. Situace se ještě vyhrotí, když se odvěký rival organizace spojí s dalšími frakcemi a rozhodne se zničit řád, který už celé století drží místní podsvětí na uzdě.
Příběhy chtíče 3 (Lust Stories 3)
Antologický kousek
Příběhy chtíče 3 přináší čtyři nové příběhy o lásce, touze a vztazích, které se dokážou pořádně zamotat. Každý z nich sleduje jiné postavy a jinou podobu milostných vztahů. Společným jmenovatelem všech příběhů je touha po něčem, co nám v životě chybí.
Hrdinové se pouštějí do nečekaných rozhodnutí, podléhají přitažlivosti a překračují hranice, které si sami nastavili. To, co zpočátku může působit jako nevinné vzplanutí nebo obyčejná zvědavost, však postupně vede k nedorozuměním a někdy i bolestivým následkům.
Zdaleka nejlepší (Best of the Best)
Komedie Zdaleka nejlepší vypráví příběh dvou kamarádek z dětství, které po nástupu na UCLA spojí síly v univerzitním tanečním týmu. Jejich společná cesta za vítězstvím v americkém šampionátu ale zdaleka nebude taková jízda, jak si představovaly. Náročné choreografie jsou totiž jen začátek.
Brzy se přidává pořádná dávka rivality a soutěživosti. Jak tlak na výkon roste, začíná být čím dál těžší udržet pohromadě nejen taneční sestavu, ale i jejich dlouholeté přátelství. Dokážou být Maya a Anjali jedna druhé oporou, nebo podlehnou touze po vítězství a postaví se proti sobě?
Skandál (The Scandal)
Historické k-drama Skandál diváky přivádí do dynastie Joseon, kde se mezi smetánkou rozehrává pořádně nebezpečná hra na svádění. Lady Cho rozhodně nepatří mezi ženy, které by se spokojily s poslušným životem v ústraní, a tak přijde s odvážnou sázkou. Jejím protivníkem se stává proslulý sukničkář Cho Won. Jeho úkolem je svést počestnou šlechtičnu Hui-yeon a dokázat tak, že jeho kouzlu nedokáže odolat žádná žena.
Jenže z nevinného souboje o čest a vítězství se brzy stává pořádně zamotaná hra, ve které začínají mít hlavní slovo city. Zatímco Cho Won rozehrává svůj sváděcí plán, Lady Cho všechno zpovzdálí sleduje a Hui-yeon pomalu zjišťuje, že se ocitla uprostřed sítě lží a zakázané přitažlivosti. A čím dál hra pokračuje, tím vyšší cenu může mít její prohra.
Zdroje: About.Netflix, Tudum